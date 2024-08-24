В Кургане в День города будут усилены меры безопасности

25 августа 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Полиция будет следить за порядком в День города в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в День города будут усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также будет введен особый режим доступа к основным местам проведения праздника. «Для охраны порядка сотрудники полиции перейдут на усиленный режим несения службы. В День города будут задействованы сотрудники всех правоохранительных структур: УМВД России по Кургану, управления Росгвардии по Курганской области, добровольной народной дружины и частных охранных организаций. Дежурные силы и средства МЧС России по Курганской области также будут переведены в режим повышенной готовности», — сообщили в telegram-канале мэрии. В целях безопасности в городе будет введен особый режим доступа к основным местам проведения праздника на открытых площадках. Также во время подготовки ко Дню знаний проверяют образовательные учреждения. Замглавы Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова отметила, что всем объектам образования присвоены паспорта безопасности. Здания оборудованы системой видеонаблюдения и имеют ограждение, также они были проверены на оснащение сигнализациями и экстренной связью с органами внутренних дел, соблюдение требований антитеррористической и противопожарной безопасности. Сообщалось, что в Кургане администрация отказалась запускать фейерверк в День города в связи с ситуацией в Курской области и мнениями участников спецоперации. Врио главы города Антон Науменко подчеркнул, что это правильное решение в условиях, когда курганцы участвуют в защите Родины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в День города будут усилены меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также будет введен особый режим доступа к основным местам проведения праздника. «Для охраны порядка сотрудники полиции перейдут на усиленный режим несения службы. В День города будут задействованы сотрудники всех правоохранительных структур: УМВД России по Кургану, управления Росгвардии по Курганской области, добровольной народной дружины и частных охранных организаций. Дежурные силы и средства МЧС России по Курганской области также будут переведены в режим повышенной готовности», — сообщили в telegram-канале мэрии. В целях безопасности в городе будет введен особый режим доступа к основным местам проведения праздника на открытых площадках. Также во время подготовки ко Дню знаний проверяют образовательные учреждения. Замглавы Кургана, директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова отметила, что всем объектам образования присвоены паспорта безопасности. Здания оборудованы системой видеонаблюдения и имеют ограждение, также они были проверены на оснащение сигнализациями и экстренной связью с органами внутренних дел, соблюдение требований антитеррористической и противопожарной безопасности. Сообщалось, что в Кургане администрация отказалась запускать фейерверк в День города в связи с ситуацией в Курской области и мнениями участников спецоперации. Врио главы города Антон Науменко подчеркнул, что это правильное решение в условиях, когда курганцы участвуют в защите Родины.