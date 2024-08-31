Священник рассказал, как ВСУ расстреляли монастырь в Курской области

При нападении на Курскую область одним из первых объектов, который атаковали ВСУ, был Горнальский мужской монастырь. В нем же украинские военные расстреляли в спину монаха, когда начла эвакуация священнослужителей храма. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов.
«Первое, что они разбомбили и что было под их прицелом, это был храм Горнальского мужского монастыря. Это было не какое-то административное здание, это были не какие-то жилые дома. И в это время там как раз шло богослужение, и когда монахи прятались, и когда они выехали, одного из послушников застрелили просто в спину», — рассказал Чебанов, его слова передает ТАСС. Он добавил, что эта ситуация обозначает, что против ВС РФ «сражаются нелюди».
Протоиерей также выразил убеждение в неизбежной победе добра над злом и подчеркнул значимость духовной составляющей в украинском конфликте. Он отметил, что история Курской области знала множество испытаний, и вера играет ключевую роль в преодолении нынешних трудностей.
Ранее замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров сообщил о беспорядочных обстрелах мирных жителей Курской области, осуществляемых украинскими военными. В частности, он сообщил о случае, когда авиабомба упала на крышу частного дома. Шаров отметил, что специалисты МЧС России ежедневно занимаются обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов, выпущенных ВСУ. Также Артем Шаров уточнил, что за последние сутки были обезврежены шесть боеприпасов в двух населенных пунктах приграничья.
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