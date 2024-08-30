30 августа 2024

Стало известно, сколько в Сургуте девятиклассников решили остаться в школах

В Сургуте 53% девятиклассников пошли в 10 класс
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте в 10-й класс пошли 2648 учеников
В Сургуте в 10-й класс пошли 2648 учеников Фото:

Более половины школьников Сургута, окончивших 9-й класс, делают выбор в пользу продолжения обучения в старших классах. В 2024 году доля таких учеников составила около 53%, сообщили в мэрии города.

«Как отмечают в департаменте образования, по статистике больше половины выпускников девятых классов продолжают получать образование в общеобразовательных учреждениях Сургута. Этот год не стал исключением. Из почти 5000 девятиклассников в десятый класс на сегодняшний день зачислено 2648 детей», — написано на сайте ведомства.

Всего в новом учебном году за парты сядут более 62 тысяч сургутян. Около 6,3 тысяч из них — первоклашки. Их количество уменьшилось на 400 человек, по сравнению с прошлым годом. В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Это самое большое количество зачислений в городе. Детей распределят по четырем корпусам.

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Более половины школьников Сургута, окончивших 9-й класс, делают выбор в пользу продолжения обучения в старших классах. В 2024 году доля таких учеников составила около 53%, сообщили в мэрии города. «Как отмечают в департаменте образования, по статистике больше половины выпускников девятых классов продолжают получать образование в общеобразовательных учреждениях Сургута. Этот год не стал исключением. Из почти 5000 девятиклассников в десятый класс на сегодняшний день зачислено 2648 детей», — написано на сайте ведомства. Всего в новом учебном году за парты сядут более 62 тысяч сургутян. Около 6,3 тысяч из них — первоклашки. Их количество уменьшилось на 400 человек, по сравнению с прошлым годом. В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Это самое большое количество зачислений в городе. Детей распределят по четырем корпусам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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