Стало известно, сколько в Сургуте девятиклассников решили остаться в школах

Более половины школьников Сургута, окончивших 9-й класс, делают выбор в пользу продолжения обучения в старших классах. В 2024 году доля таких учеников составила около 53%, сообщили в мэрии города.
«Как отмечают в департаменте образования, по статистике больше половины выпускников девятых классов продолжают получать образование в общеобразовательных учреждениях Сургута. Этот год не стал исключением. Из почти 5000 девятиклассников в десятый класс на сегодняшний день зачислено 2648 детей», — написано на сайте ведомства.
Всего в новом учебном году за парты сядут более 62 тысяч сургутян. Около 6,3 тысяч из них — первоклашки. Их количество уменьшилось на 400 человек, по сравнению с прошлым годом. В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Это самое большое количество зачислений в городе. Детей распределят по четырем корпусам.
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