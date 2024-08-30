В Челябинске из-за фестиваля изменят движение двух автобусных маршрутов

В Челябинске из-за фестиваля изменили маршруты автобусы №9 и №128

31 августа 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Измененные маршруты анонсировали 31 августа с 15 до 23 часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за проведения фестиваля «Traktor Winline Fest» 31 августа маршруты автобусов №9 и №128 в Челябинске будут изменены. Движение транспорта по улицам Татищева и 250-летия Челябинска будет частично закрыто с 15 до 23 часов. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Новость по теме В Челябинске на «Трактор Винлайн Фесте» выступят «Гаязов Бразерс» и рэпер Гуф «Маршрут №9 будет проходить через Петра Столыпина, Новоградский проспект, Петра Сумина, проспект Родионова, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска. Маршрут №128 пройдет через Петра Столыпина, Татищева, проспект Родионова, Академика Макеева и Братьев Кашириных», — отметили транспортники. Движение перекроют по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. А также по 250-летия Челябинска от Татищева до Салавата Юлаева. Горожан просят заранее планировать свои поездки с учетом анонсированных изменений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за проведения фестиваля «Traktor Winline Fest» 31 августа маршруты автобусов №9 и №128 в Челябинске будут изменены. Движение транспорта по улицам Татищева и 250-летия Челябинска будет частично закрыто с 15 до 23 часов. Об этом сообщили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». «Маршрут №9 будет проходить через Петра Столыпина, Новоградский проспект, Петра Сумина, проспект Родионова, Академика Макеева, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска. Маршрут №128 пройдет через Петра Столыпина, Татищева, проспект Родионова, Академика Макеева и Братьев Кашириных», — отметили транспортники. Движение перекроют по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. А также по 250-летия Челябинска от Татищева до Салавата Юлаева. Горожан просят заранее планировать свои поездки с учетом анонсированных изменений.