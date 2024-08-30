30 августа 2024

В свердловском минздраве назвали «нормальной» ситуацию с наплывом мигрантов в тубдиспансер

Свердловский минздрав: большие очереди в тубдиспансере — нормальная ситуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, очередь , регистратура, областная наркологическая больница, онб, онд, областной наркологический диспансер
Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшее время Фото:

Большие очереди из мигрантов в тубдиспансере 30 сентября — нормальная ситуация для этого времени года. Многие приезжие перед 1 сентября получают справки для школ и садиков, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава, комментируя ранее появившуюся информацию об огромных очередях в областном тубдиспансере.

«Это временная ситуация, когда в преддверии нового учебного года происходит наплыв мигрантов в детскую поликлинику за справкой для ребенка перед посещением школы. В медучреждении работают 15 фтизиатров, посещений — порядка 100 человек ежедневно. Нагрузка на каждого врача распределена равномерно, поэтому ситуация уже должна выровняться», — сообщили в ведомстве.

URA.RU сообщало, что длинные очереди из мигрантов в тубдиспансере привели к напряжению и перегрузке сотрудников. Посетители жаловались на длительное ожидание и переполненные коридоры.

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Большие очереди из мигрантов в тубдиспансере 30 сентября — нормальная ситуация для этого времени года. Многие приезжие перед 1 сентября получают справки для школ и садиков, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава, комментируя ранее появившуюся информацию об огромных очередях в областном тубдиспансере. «Это временная ситуация, когда в преддверии нового учебного года происходит наплыв мигрантов в детскую поликлинику за справкой для ребенка перед посещением школы. В медучреждении работают 15 фтизиатров, посещений — порядка 100 человек ежедневно. Нагрузка на каждого врача распределена равномерно, поэтому ситуация уже должна выровняться», — сообщили в ведомстве. URA.RU сообщало, что длинные очереди из мигрантов в тубдиспансере привели к напряжению и перегрузке сотрудников. Посетители жаловались на длительное ожидание и переполненные коридоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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