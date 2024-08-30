В свердловском минздраве назвали «нормальной» ситуацию с наплывом мигрантов в тубдиспансер

Свердловский минздрав: большие очереди в тубдиспансере — нормальная ситуация

31 августа 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Ожидается, что ситуация стабилизируется в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Большие очереди из мигрантов в тубдиспансере 30 сентября — нормальная ситуация для этого времени года. Многие приезжие перед 1 сентября получают справки для школ и садиков, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава, комментируя ранее появившуюся информацию об огромных очередях в областном тубдиспансере. «Это временная ситуация, когда в преддверии нового учебного года происходит наплыв мигрантов в детскую поликлинику за справкой для ребенка перед посещением школы. В медучреждении работают 15 фтизиатров, посещений — порядка 100 человек ежедневно. Нагрузка на каждого врача распределена равномерно, поэтому ситуация уже должна выровняться», — сообщили в ведомстве. URA.RU сообщало, что длинные очереди из мигрантов в тубдиспансере привели к напряжению и перегрузке сотрудников. Посетители жаловались на длительное ожидание и переполненные коридоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большие очереди из мигрантов в тубдиспансере 30 сентября — нормальная ситуация для этого времени года. Многие приезжие перед 1 сентября получают справки для школ и садиков, об этом URA.RU рассказали в пресс-службе свердловского минздрава, комментируя ранее появившуюся информацию об огромных очередях в областном тубдиспансере. «Это временная ситуация, когда в преддверии нового учебного года происходит наплыв мигрантов в детскую поликлинику за справкой для ребенка перед посещением школы. В медучреждении работают 15 фтизиатров, посещений — порядка 100 человек ежедневно. Нагрузка на каждого врача распределена равномерно, поэтому ситуация уже должна выровняться», — сообщили в ведомстве. URA.RU сообщало, что длинные очереди из мигрантов в тубдиспансере привели к напряжению и перегрузке сотрудников. Посетители жаловались на длительное ожидание и переполненные коридоры.