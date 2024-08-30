Тубдиспансер в Екатеринбурге заполонили мигранты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , мигранты, гибдд
Перед началом учебного года иностранцы пытаются получить справки (архивное фото) Фото:

В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник.

URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен.

Столпотворение в тубдиспансере на Сибирском тракте (дублер)
Столпотворение в тубдиспансере на Сибирском тракте (дублер)
Фото:
В областном тубдиспансере большой наплыв мигрантов наблюдается не первый день, говорят врачи
В областном тубдиспансере большой наплыв мигрантов наблюдается не первый день, говорят врачи
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В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник. URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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