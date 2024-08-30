Тубдиспансер в Екатеринбурге заполонили мигранты. Фото

30 августа 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Перед началом учебного года иностранцы пытаются получить справки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник. URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен. Столпотворение в тубдиспансере на Сибирском тракте (дублер) Фото: читатель URA.RU В областном тубдиспансере большой наплыв мигрантов наблюдается не первый день, говорят врачи Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник. URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен.