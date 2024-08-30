В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель.
«Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник.
URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен.
Столпотворение в тубдиспансере на Сибирском тракте (дублер)
Фото: читатель URA.RU
В областном тубдиспансере большой наплыв мигрантов наблюдается не первый день, говорят врачи
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В областном тубдиспансере на Сибирском тракте, 56 в Екатеринбурге образовались большие очереди из мигрантов, которым необходимо получить справки от фтизиатра — для работы и образовательных учреждений. Сотрудники регистратуры не успевают обслуживать всех, из-за чего в учреждении царит напряженная атмосфера. Об этом URA.RU сообщил читатель. «Мы приехали с ребенком за справкой для школы, в прошлом году получили ее за 15 минут. Сейчас же в коридоре толпы иностранцев, многие пришли на первичный прием, оформление документов затягивается, душно, все ругаются, дети плачут. Врачи говорят, что это не единичный случай — в последнее время мигрантов в больнице действительно очень много», — поделился собеседник. URA.RU обратилось в минздрав региона, чтобы выяснить причину такого столпотворения в тубдиспансере. На момент публикации материала ответ не был получен.