Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ми-8 было 22 человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8
На поиски Ми-8Т вылетел другой вертолет Ми-8, заявил Кореняко Фото:

На борту вертолета Ми-8Т, который пропал с радаров в Камчатском крае, по предварительным данным, могло находиться 22 человека. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в telegram-канале Кореняко. Он добавил, что на поиски вылетел другой вертолет Ми-8.

Ранее telegram-канал 112 сообщил о том, что вертолет пропал с радаров вскоре после взлета. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района. Находящиеся на борту члены экипажа перестали выходить на связь через 10 минут после вылета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту вертолета Ми-8Т, который пропал с радаров в Камчатском крае, по предварительным данным, могло находиться 22 человека. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в telegram-канале Кореняко. Он добавил, что на поиски вылетел другой вертолет Ми-8. Ранее telegram-канал 112 сообщил о том, что вертолет пропал с радаров вскоре после взлета. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района. Находящиеся на борту члены экипажа перестали выходить на связь через 10 минут после вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...