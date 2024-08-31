Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ми-8 было 22 человека

На борту вертолета Ми-8Т, который пропал с радаров в Камчатском крае, по предварительным данным, могло находиться 22 человека. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в telegram-канале Кореняко. Он добавил, что на поиски вылетел другой вертолет Ми-8.
Ранее telegram-канал 112 сообщил о том, что вертолет пропал с радаров вскоре после взлета. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района. Находящиеся на борту члены экипажа перестали выходить на связь через 10 минут после вылета.
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На борту вертолета Ми-8Т, который пропал с радаров в Камчатском крае, по предварительным данным, могло находиться 22 человека. Об этом сообщил представитель Росавиации и пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. «Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — говорится в telegram-канале Кореняко. Он добавил, что на поиски вылетел другой вертолет Ми-8. Ранее telegram-канал 112 сообщил о том, что вертолет пропал с радаров вскоре после взлета. Воздушное судно направлялось в поселок Николаевка Елизовского района. Находящиеся на борту члены экипажа перестали выходить на связь через 10 минут после вылета.