30 августа 2024

В Челябинске в три раза вырос спрос на зоотакси

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, собака, коляска, прогулка, питомец, собачки, выгул домашних животных
Транспортная доставка животных стала более востребованной Фото:

Спрос на зоотакси и перевозку животных в Челябинске вырос на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги».

«Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. Машины зоотакси оборудованы боксами, переносками и специальными ремнями безопасности, что делает их удобными для хозяев. В обычным такси пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное», — отметили в пресс-службе «Авито Услуги».

Челябинцы все чаще обращаются к услугам зоотакси для доставки своих питомцев к ветеринару, грумеру, на дачу или вокзал. Стоимость такой поездки в среднем по городу составляет 3 000 рублей туда и обратно.

Как ранее сообщало URA.RU, спрос на услуги по химчистке детских колясок летом в Челябинске вырос на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород.

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Спрос на зоотакси и перевозку животных в Челябинске вырос на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги». «Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. Машины зоотакси оборудованы боксами, переносками и специальными ремнями безопасности, что делает их удобными для хозяев. В обычным такси пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное», — отметили в пресс-службе «Авито Услуги». Челябинцы все чаще обращаются к услугам зоотакси для доставки своих питомцев к ветеринару, грумеру, на дачу или вокзал. Стоимость такой поездки в среднем по городу составляет 3 000 рублей туда и обратно. Как ранее сообщало URA.RU, спрос на услуги по химчистке детских колясок летом в Челябинске вырос на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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