В Челябинске в три раза вырос спрос на зоотакси

Спрос на зоотакси и перевозку животных в Челябинске вырос на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги».
«Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. Машины зоотакси оборудованы боксами, переносками и специальными ремнями безопасности, что делает их удобными для хозяев. В обычным такси пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное», — отметили в пресс-службе «Авито Услуги».
Челябинцы все чаще обращаются к услугам зоотакси для доставки своих питомцев к ветеринару, грумеру, на дачу или вокзал. Стоимость такой поездки в среднем по городу составляет 3 000 рублей туда и обратно.
Как ранее сообщало URA.RU, спрос на услуги по химчистке детских колясок летом в Челябинске вырос на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород.
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