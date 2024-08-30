В Челябинске в три раза вырос спрос на зоотакси

31 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Транспортная доставка животных стала более востребованной Фото: Илья Московец © URA.RU Спрос на зоотакси и перевозку животных в Челябинске вырос на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги». «Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. Машины зоотакси оборудованы боксами, переносками и специальными ремнями безопасности, что делает их удобными для хозяев. В обычным такси пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное», — отметили в пресс-службе «Авито Услуги». Челябинцы все чаще обращаются к услугам зоотакси для доставки своих питомцев к ветеринару, грумеру, на дачу или вокзал. Стоимость такой поездки в среднем по городу составляет 3 000 рублей туда и обратно. Как ранее сообщало URA.RU, спрос на услуги по химчистке детских колясок летом в Челябинске вырос на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спрос на зоотакси и перевозку животных в Челябинске вырос на 160% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги». «Востребованность услуг по перевозке домашних питомцев растет. Машины зоотакси оборудованы боксами, переносками и специальными ремнями безопасности, что делает их удобными для хозяев. В обычным такси пассажиру придется самостоятельно позаботиться о том, чтобы зафиксировать животное», — отметили в пресс-службе «Авито Услуги». Челябинцы все чаще обращаются к услугам зоотакси для доставки своих питомцев к ветеринару, грумеру, на дачу или вокзал. Стоимость такой поездки в среднем по городу составляет 3 000 рублей туда и обратно. Как ранее сообщало URA.RU, спрос на услуги по химчистке детских колясок летом в Челябинске вырос на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород.