«Авито Услуги»: спрос на химчистку детских колясок вырос на 67% среди челябинцев

Летом в Челябинске спрос на услуги по химчистке детских колясок вырос на 67%. Динамика вызвана увеличением времени прогулок на улице, из-за чего детская коляска больше пачкается, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».
«Летом среди челябинцев вырос спрос на услуги по химчистке детских колясок — на 67%. Такая динамика обусловлена увеличением времени прогулок на улице — поездки на пляж, в парки или загород способствуют большему количеству загрязнений», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
В целом спрос на химчистку и профессиональную стирку в Челябинске за семь месяцев вырос на 33%. Наибольший рост спроса в июле отмечен на услугу по химчистке обуви — в 4,5 раза. Рост обусловлен сезонным обновлением гардероба.
Еще одна актуальная услуга — химчистка свадебного платья. Спрос за семь месяцев составил 233%. Это также обусловлено сезонностью — летом проводится больше свадеб, после мероприятия, чаще всего, платье нуждается в профессиональной чистке.
Жители Челябинска активно пользуются не только услугами химчистки, но и стирки различных вещей, сообщили в «Авито Услуги». «Самые востребованные услуги — стирка одеяла, пледа, постельного белья. Наибольший рост спроса на услугу по стирке одеяла — 67%, затем на услугу по стирке постельного белья — 50%, на третьем месте — стирка пледа — 33%», — добавили в пресс-службе сервиса.
Молодые жители Челябинска реже остальных убирают дом самостоятельно. Как выяснили ранее эксперты платформы «Авито Услуги», 15% зумеров в возрасте до 24 лет приглашают специалистов со стороны.
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