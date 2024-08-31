Мединскому дадут новую должность

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возглавит управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщили источники в администрации президента РФ.
«Владимир Мединский станет куратором нового управления», — заявил источник, его слова передает ТАСС. В рамках своих обязанностей Мединский будет курировать деятельность в сферах культуры и исторического просвещения, что подразумевает непосредственное подчинение главе администрации и президенту страны.
Президент РФ Владимир Путин 26 августа утвердил указом положение о создании управления. Оно займется подготовкой предложений по государственной культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ общества, сохранению традиционных ценностей и проведению госполитики в области исторического просвещения. Кроме того, новое подразделение будет обеспечивать взаимодействие президента с профильными организациями и информировать отрасль о принимаемых решениях, а также будет отвечать за работу Совета при президенте РФ по культуре и искусству.
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