Политика Мединскому дадут новую должность ТАСС: Мединский станет куратором нового управления Кремля 31 августа 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Мединский будет курировать управление по государственной политике в гуманитарной сфере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возглавит управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщили источники в администрации президента РФ. «Владимир Мединский станет куратором нового управления», — заявил источник, его слова передает ТАСС. В рамках своих обязанностей Мединский будет курировать деятельность в сферах культуры и исторического просвещения, что подразумевает непосредственное подчинение главе администрации и президенту страны. Президент РФ Владимир Путин 26 августа утвердил указом положение о создании управления. Оно займется подготовкой предложений по государственной культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ общества, сохранению традиционных ценностей и проведению госполитики в области исторического просвещения. Кроме того, новое подразделение будет обеспечивать взаимодействие президента с профильными организациями и информировать отрасль о принимаемых решениях, а также будет отвечать за работу Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возглавит управление по государственной политике в гуманитарной сфере. Об этом сообщили источники в администрации президента РФ. «Владимир Мединский станет куратором нового управления», — заявил источник, его слова передает ТАСС. В рамках своих обязанностей Мединский будет курировать деятельность в сферах культуры и исторического просвещения, что подразумевает непосредственное подчинение главе администрации и президенту страны. Президент РФ Владимир Путин 26 августа утвердил указом положение о создании управления. Оно займется подготовкой предложений по государственной культурной политике, укреплению духовно-нравственных основ общества, сохранению традиционных ценностей и проведению госполитики в области исторического просвещения. Кроме того, новое подразделение будет обеспечивать взаимодействие президента с профильными организациями и информировать отрасль о принимаемых решениях, а также будет отвечать за работу Совета при президенте РФ по культуре и искусству. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям