Политика Путин утвердил новую структуру управлений в АП: все назначения Путин назначил экс-секретаря Совбеза РФ Сергея Вахрукова новую на должность 12 июня 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Путин подписал указ об утверждении новой структуры АП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин подписал указ об изменении структуры администрации президента. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. Согласно указу, управление по обеспечению деятельности Государственного совета будет ликвидировано, при этом создадут пять новых управлений: Управление по мониторингу и анализу социальных процессов . Его возглавит Александр Харичев, которого Путин также освободил от должности руководителя управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

. Его возглавит Александр Харичев, которого Путин также освободил от должности руководителя управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета. Управление по национальной морской политике. Начальником назначен Сергей Вахруков. Его также освободили от ранее занимаемой должности первого заместителя секретаря Совета безопасности.

Начальником назначен Сергей Вахруков. Его также освободили от ранее занимаемой должности первого заместителя секретаря Совета безопасности. Управление по формированию и деятельности Госсовета. На пост начальника назначен Владимир Симоненко, прежде он возглавлял экспертное управление.

На пост начальника назначен Владимир Симоненко, прежде он возглавлял экспертное управление. Управление по государственной политике в гуманитарной сфере.

Управление по государственной политике в оборонно-промышленном комплексе. Его возглавит заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Кроме того, указом президента из состава администрации была исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Другия назначения в администрации президента РФ Инна Биленкина назначена на пост начальника управления главы РФ по научно-образовательной политике.

Андрей Казаков назначен на пост руководителя канцелярии президента России.

Анна Куликова назначена на пост начальника управления протокола президента РФ.

Татьяна Локаткина назначена на пост начальника управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.

Игорь Маслов назначен на пост начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Татьяна Матвеева назначена на пост начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Михаил Михайловский назначен на пост начальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций.

Игорь Неверов назначен на пост начальника управления президента России по внешней политике.

Сергей Новиков назначен на пост начальника управления президента РФ по общественным проектам.

Владимир Осипов назначен на пост начальника управления президента России по государственным наградам.

Александр Смирнов назначен на пост начальника управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям.

Максим Травников назначен на пост начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции.

Антон Федоров назначен на пост начальника управления информационного и документального обеспечения главы РФ.

Алексей Филатов назначен на пост начальника управления президента РФ по приграничному сотрудничеству.

Андрей Цыбулин назначен на пост начальника управления пресс-службы и информации президента Российской Федерации.

Андрей Ярин назначен на пост начальника управления президента РФ по внутренней политике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Владимир Путин подписал указ об изменении структуры администрации президента. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. Согласно указу, управление по обеспечению деятельности Государственного совета будет ликвидировано, при этом создадут пять новых управлений: Кроме того, указом президента из состава администрации была исключена должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям