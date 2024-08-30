Хирурги ХМАО за один день внедрили новый вид высокотехнологичной медицины

Хирурги Нижневартовской окружной клинической больницы внедрили новый вид проведения высокотехнологичной операции аневризмы брюшной аорты. За один день они сделали ее трем людям, имплантировав искусственные протезы. Об этом рассказал главврач медучреждения Алексей Сатинов.
«Хирурги нашей больницы внедрили новый вид высокотехнологичной медицинской помощи. За один день хирургическая команда вместе с рентгенхирургом НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Натальей Черной прооперировала троих пациентов с аневризмой брюшной аорты, имплантировав им искусственные протезы — стент-графты», — написал Сатинов на своей странице VK.
Такой способ позволяет лечить пациентов эффективно и малотравматично. Также он исключает возможность разрыва аорты, что снижает смертность от этой операции почти до ноля. Все три операции прошли без осложнений, пациенты уже выписаны домой.
Ранее URA.RU писало, что врачи из Ханты-Мансийска выступили с докладом о применении искусственного интеллекта при диагностике рака молочной железы на конгрессе Российского общества онкомаммологов. Новый метод позволяет исключить ошибки, а при оценке искусственным интеллектом скрининга не было выявлено ложноотрицательных результатов. При этом технология не заменяет врачей, но дает им новые возможности для работы.
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