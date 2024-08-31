Baza: Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Бедроса Киркорова срочно госпитализировали из-за затрудненного дыхания
Бедрос Киркоров, отец известного российского певца Филиппа Киркорова, был срочно доставлен в московскую больницу. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«92-летнему Бедросу стало плохо утром 31 августа», — говорится в сообщении канала. По их данным, он испытывал затруднения с дыханием, после чего его помощница незамедлительно вызвала скорую помощь.
По предварительной информации, у Бедроса Киркорова подозревают сердечную недостаточность. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
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