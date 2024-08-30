В Челябинске изменили маршрут автобуса для удобства отправляющихся на вокзал

В Челябинске с 1 сентября изменится расписание автобусного маршрута №141

31 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Изменение маршрута №141 анонсировали с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 сентября жителей Челябинска ожидают изменениями в расписании автобусного маршрута №141 «Новосинеглазово — Вознесенка». Теперь автобус будет заезжать в поселок Полевой Сосновского района, следуя по улицам Солнечная и Центральная, и обеспечит более комфортную пересадку для отправляющихся до железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в мэрии областного центра. «Первый рейс из Новосинеглазово отправляется в 6:11, а последний — в 20:45. Из Полевого до Челябинска в 6:39 и 21:12 соответственно», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Новое расписание обеспечивает удобную пересадку на автобус 14, который следует из Новосинеглазово до железнодорожного вокзала. Ее пассажирам можно будет совершать с минимальным временем ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 сентября жителей Челябинска ожидают изменениями в расписании автобусного маршрута №141 «Новосинеглазово — Вознесенка». Теперь автобус будет заезжать в поселок Полевой Сосновского района, следуя по улицам Солнечная и Центральная, и обеспечит более комфортную пересадку для отправляющихся до железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в мэрии областного центра. «Первый рейс из Новосинеглазово отправляется в 6:11, а последний — в 20:45. Из Полевого до Челябинска в 6:39 и 21:12 соответственно», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Новое расписание обеспечивает удобную пересадку на автобус 14, который следует из Новосинеглазово до железнодорожного вокзала. Ее пассажирам можно будет совершать с минимальным временем ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.