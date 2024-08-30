30 августа 2024

В Челябинске изменили маршрут автобуса для удобства отправляющихся на вокзал

В Челябинске с 1 сентября изменится расписание автобусного маршрута №141
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Изменение маршрута №141 анонсировали с 1 сентября Фото:

С 1 сентября жителей Челябинска ожидают изменениями в расписании автобусного маршрута №141 «Новосинеглазово — Вознесенка». Теперь автобус будет заезжать в поселок Полевой Сосновского района, следуя по улицам Солнечная и Центральная, и обеспечит более комфортную пересадку для отправляющихся до железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в мэрии областного центра.

«Первый рейс из Новосинеглазово отправляется в 6:11, а последний — в 20:45. Из Полевого до Челябинска в 6:39 и 21:12 соответственно», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Новое расписание обеспечивает удобную пересадку на автобус 14, который следует из Новосинеглазово до железнодорожного вокзала. Ее пассажирам можно будет совершать с минимальным временем ожидания.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.

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С 1 сентября жителей Челябинска ожидают изменениями в расписании автобусного маршрута №141 «Новосинеглазово — Вознесенка». Теперь автобус будет заезжать в поселок Полевой Сосновского района, следуя по улицам Солнечная и Центральная, и обеспечит более комфортную пересадку для отправляющихся до железнодорожного вокзала. Об этом сообщили в мэрии областного центра. «Первый рейс из Новосинеглазово отправляется в 6:11, а последний — в 20:45. Из Полевого до Челябинска в 6:39 и 21:12 соответственно», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Новое расписание обеспечивает удобную пересадку на автобус 14, который следует из Новосинеглазово до железнодорожного вокзала. Ее пассажирам можно будет совершать с минимальным временем ожидания. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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