В Челябинске изменили маршрут популярного автобуса

В Челябинске перевозчик продлил маршрут автобуса №18

30 августа 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Маршрут автобуса продлили, добавив три новые остановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. Об этом 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Продлен автобусный маршрут №18 Автобусный парк — ТРК „Алмаз“. Добавлены новые остановки — „Южная проходна“, „Станкомаш“ и „Завод ЛД“», — сообщили URA.RU в мэрии. Причиной изменений стал большой трафик пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих пассажиров по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. Об этом 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Продлен автобусный маршрут №18 Автобусный парк — ТРК „Алмаз“. Добавлены новые остановки — „Южная проходна“, „Станкомаш“ и „Завод ЛД“», — сообщили URA.RU в мэрии. Причиной изменений стал большой трафик пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих пассажиров по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.