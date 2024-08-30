В Челябинске изменили маршрут популярного автобуса

Маршрут автобуса продлили, добавив три новые остановки
В Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. Об этом 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Продлен автобусный маршрут №18 Автобусный парк — ТРК „Алмаз“. Добавлены новые остановки — „Южная проходна“, „Станкомаш“ и „Завод ЛД“», — сообщили URA.RU в мэрии.
Причиной изменений стал большой трафик пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих пассажиров по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.
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