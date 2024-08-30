В Челябинске изменили маршрут популярного автобуса

В Челябинске перевозчик продлил маршрут автобуса №18
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , жилье, недвижимость, автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Маршрут автобуса продлили, добавив три новые остановки Фото:

В Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. Об этом 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Продлен автобусный маршрут №18 Автобусный парк — ТРК „Алмаз“. Добавлены новые остановки — „Южная проходна“, „Станкомаш“ и „Завод ЛД“», — сообщили URA.RU в мэрии.

Причиной изменений стал большой трафик пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих пассажиров по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.

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В Челябинске продлили маршрут автобуса №18 из-за высокого трафика пассажиров. Об этом 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Продлен автобусный маршрут №18 Автобусный парк — ТРК „Алмаз“. Добавлены новые остановки — „Южная проходна“, „Станкомаш“ и „Завод ЛД“», — сообщили URA.RU в мэрии. Причиной изменений стал большой трафик пассажиров. В мэрии отметили, что число проезжающих пассажиров по улице Енисейской довольно высок в связи с большим количеством предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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