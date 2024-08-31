Западно-Сибирский научно-образовательный центр получит грант в 187 млн рублей

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Западно-Сибирский НОЦ стал одним из 15 получателей федерального гранта
Западно-Сибирский НОЦ стал одним из 15 получателей федерального гранта Фото:

Западно-Сибирский научно-образовательный центр, объединяющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, получит грант в 187 044 400 рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области.

«187 044 400 рублей получит Западно-Сибирский НОЦ из федерального бюджета. Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин», — написано в telegram-канале ведомства.

Всего в список получателей грантов попали 15 центров, которые объединяют образовательные и научные организации, в 36 регионах. Их общая сумма — более 2,8 миллиардов рублей.

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Западно-Сибирский научно-образовательный центр, объединяющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, получит грант в 187 044 400 рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области. «187 044 400 рублей получит Западно-Сибирский НОЦ из федерального бюджета. Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин», — написано в telegram-канале ведомства. Всего в список получателей грантов попали 15 центров, которые объединяют образовательные и научные организации, в 36 регионах. Их общая сумма — более 2,8 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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