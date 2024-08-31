Западно-Сибирский научно-образовательный центр получит грант в 187 млн рублей

Западно-Сибирский научно-образовательный центр, объединяющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область, получит грант в 187 044 400 рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области.
«187 044 400 рублей получит Западно-Сибирский НОЦ из федерального бюджета. Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин», — написано в telegram-канале ведомства.
Всего в список получателей грантов попали 15 центров, которые объединяют образовательные и научные организации, в 36 регионах. Их общая сумма — более 2,8 миллиардов рублей.
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