«Мне перерасчет сделали»: екатеринбургские учителя рассказали о новых зарплатах

Учителям в Екатеринбурге пересчитали зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Ранее сообщалось, что при максимальной загрузке педагоги могут рассчитывать на 70 тысяч рублей Фото:

С началом нового учебного года учителя Екатеринбурга ожидают повышения зарплат в связи с индексацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили педагоги нескольких школ города.

«Индексация прошла с января по август 2024 года. С сентября будет увеличение зарплаты», — говорит Земфира Гайнетдинова, замдиректора школы №1, преподаватель истории и обществознания. Ее колллега Марина Филиппова — учитель английского языка в лицее №88 — подтвердила эту информацию.

«С января проиндексировали на 11%. Мне перерасчет сделали, в этом месяце выплатили. Зарплаты у всех разные. Мне примерно на три-четыре тысячи подняли. Зарплата где-то 45 тысяч рублей», — говорит еще один преподаватель, логопед коррекционной школы Орджоникидзевского района, которая предпочла скрыть свое имя. А преподаватель истории и обществознания в школе №76 Дарья Богданова отмечает, что ей проиндексировали оклад выше, чем на 11%. «Сегодня были разговоры на педсовете, что индексируют оклад на 17% процентов. Но это оклад. Он в районе 18-20 тысяч рублей, а не индексация всей зарплаты», — говорит она.

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Корреспондент URA.RU направил запрос о подтверждении информации в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

Недавно агентство публиковало интервью нового вице-мэра по соцполитике Константина Шевченко, в котором он называл зарплаты педагогов недостойными. По его словам, при максимальной нагрузке учителя получают до 70 тысяч рублей.

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С началом нового учебного года учителя Екатеринбурга ожидают повышения зарплат в связи с индексацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили педагоги нескольких школ города. «Индексация прошла с января по август 2024 года. С сентября будет увеличение зарплаты», — говорит Земфира Гайнетдинова, замдиректора школы №1, преподаватель истории и обществознания. Ее колллега Марина Филиппова — учитель английского языка в лицее №88 — подтвердила эту информацию. «С января проиндексировали на 11%. Мне перерасчет сделали, в этом месяце выплатили. Зарплаты у всех разные. Мне примерно на три-четыре тысячи подняли. Зарплата где-то 45 тысяч рублей», — говорит еще один преподаватель, логопед коррекционной школы Орджоникидзевского района, которая предпочла скрыть свое имя. А преподаватель истории и обществознания в школе №76 Дарья Богданова отмечает, что ей проиндексировали оклад выше, чем на 11%. «Сегодня были разговоры на педсовете, что индексируют оклад на 17% процентов. Но это оклад. Он в районе 18-20 тысяч рублей, а не индексация всей зарплаты», — говорит она. Корреспондент URA.RU направил запрос о подтверждении информации в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Недавно агентство публиковало интервью нового вице-мэра по соцполитике Константина Шевченко, в котором он называл зарплаты педагогов недостойными. По его словам, при максимальной нагрузке учителя получают до 70 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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