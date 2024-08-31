«Мне перерасчет сделали»: екатеринбургские учителя рассказали о новых зарплатах

С началом нового учебного года учителя Екатеринбурга ожидают повышения зарплат в связи с индексацией. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили педагоги нескольких школ города.
«Индексация прошла с января по август 2024 года. С сентября будет увеличение зарплаты», — говорит Земфира Гайнетдинова, замдиректора школы №1, преподаватель истории и обществознания. Ее колллега Марина Филиппова — учитель английского языка в лицее №88 — подтвердила эту информацию.
«С января проиндексировали на 11%. Мне перерасчет сделали, в этом месяце выплатили. Зарплаты у всех разные. Мне примерно на три-четыре тысячи подняли. Зарплата где-то 45 тысяч рублей», — говорит еще один преподаватель, логопед коррекционной школы Орджоникидзевского района, которая предпочла скрыть свое имя. А преподаватель истории и обществознания в школе №76 Дарья Богданова отмечает, что ей проиндексировали оклад выше, чем на 11%. «Сегодня были разговоры на педсовете, что индексируют оклад на 17% процентов. Но это оклад. Он в районе 18-20 тысяч рублей, а не индексация всей зарплаты», — говорит она.
Корреспондент URA.RU направил запрос о подтверждении информации в мэрию Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
Недавно агентство публиковало интервью нового вице-мэра по соцполитике Константина Шевченко, в котором он называл зарплаты педагогов недостойными. По его словам, при максимальной нагрузке учителя получают до 70 тысяч рублей.
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