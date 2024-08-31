Пыльная буря накрыла Санкт-Петербург. Фото, видео

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В Санкт-Петербурге пыльная буря сносит конструкции
В Санкт-Петербурге пыльная буря сносит конструкции Фото:

Санкт-Петербург поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра разносят песок, вызывая повреждения конструкций и падение деревьев.

«Из-за пылевого урагана практически ничего не видно. Сильный ветер разносит по районам песок, сносит конструкции и валит деревья», — передает telegram-канал Zvezdanews. В других частях северной столицы ситуация осложнена ливнями, из-за которых на дорогах практически отсутствует видимость.

Городу угрожает приближение мощной черной тучи. Синоптики предупреждают о возможности гроз и ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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Санкт-Петербург поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра разносят песок, вызывая повреждения конструкций и падение деревьев. «Из-за пылевого урагана практически ничего не видно. Сильный ветер разносит по районам песок, сносит конструкции и валит деревья», — передает telegram-канал Zvezdanews. В других частях северной столицы ситуация осложнена ливнями, из-за которых на дорогах практически отсутствует видимость. Городу угрожает приближение мощной черной тучи. Синоптики предупреждают о возможности гроз и ветра с порывами до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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