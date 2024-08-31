Санкт-Петербург поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра разносят песок, вызывая повреждения конструкций и падение деревьев.
«Из-за пылевого урагана практически ничего не видно. Сильный ветер разносит по районам песок, сносит конструкции и валит деревья», — передает telegram-канал Zvezdanews. В других частях северной столицы ситуация осложнена ливнями, из-за которых на дорогах практически отсутствует видимость.
Городу угрожает приближение мощной черной тучи. Синоптики предупреждают о возможности гроз и ветра с порывами до 15 метров в секунду.
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