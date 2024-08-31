Екатеринбуржец винит девушку-тренера в гибели своего 16-летнего сына

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Отец уверен, что девушка могла способствовать смерти его сына (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Его отец Вячеслав выдвинул обвинения в адрес девушки-тренера, с которой у подростка были отношения.

По словам отца, в тот день подросток пошел на встречу с 20-летней Кариной, которая заявила о беременности, но мальчик «послал ее», поскольку она постоянно врала. Позже подросток узнал, что Карина встречается с другим парнем. Девушка в полиции заявила, что это и могло стать причиной трагедии.

Однако отец уверен, что девушка могла способствовать смерти его сына, указывая на некоторые нестыковки в происшествии. «Я считаю, что она его [убила]. У него был с собой рюкзак, который искать не стали. Был самокат, на котором он туда приехал, белый самокат, его нет у нас дома», — сказал мужчина, передает E1.ru. Вячеслав также сообщил, что Карина, работавшая тренером по большому теннису, хотела выйти замуж за его сына и родить ему ребенка: она отправляла соответствующие сообщения, однако позже якобы их стерла.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается.

Трагический инцидент произошел 30 августа. Тело мальчика нашли на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой.

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В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Его отец Вячеслав выдвинул обвинения в адрес девушки-тренера, с которой у подростка были отношения. По словам отца, в тот день подросток пошел на встречу с 20-летней Кариной, которая заявила о беременности, но мальчик «послал ее», поскольку она постоянно врала. Позже подросток узнал, что Карина встречается с другим парнем. Девушка в полиции заявила, что это и могло стать причиной трагедии. Однако отец уверен, что девушка могла способствовать смерти его сына, указывая на некоторые нестыковки в происшествии. «Я считаю, что она его [убила]. У него был с собой рюкзак, который искать не стали. Был самокат, на котором он туда приехал, белый самокат, его нет у нас дома», — сказал мужчина, передает E1.ru. Вячеслав также сообщил, что Карина, работавшая тренером по большому теннису, хотела выйти замуж за его сына и родить ему ребенка: она отправляла соответствующие сообщения, однако позже якобы их стерла. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Ответ ожидается. Трагический инцидент произошел 30 августа. Тело мальчика нашли на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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