В Екатеринбурге школьник покончил с собой

30 августа 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Тело 16-летнего парня нашли на улице Новаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело десятиклассника нашли под окнами дома на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. Предсмертной записки юноша не оставил», — сказал собеседник агентства. По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой, которая является студенткой педагогического университета, и с которой парень состоял в романтических отношениях. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария по этому поводу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело десятиклассника нашли под окнами дома на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. Предсмертной записки юноша не оставил», — сказал собеседник агентства. По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой, которая является студенткой педагогического университета, и с которой парень состоял в романтических отношениях. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария по этому поводу.