29 августа 2024

В Екатеринбурге школьник покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Тело 16-летнего парня нашли на улице Новаторов Фото:

В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.

«Тело десятиклассника нашли под окнами дома на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. Предсмертной записки юноша не оставил», — сказал собеседник агентства.

По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой, которая является студенткой педагогического университета, и с которой парень состоял в романтических отношениях. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария по этому поводу.

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В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник. «Тело десятиклассника нашли под окнами дома на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. Предсмертной записки юноша не оставил», — сказал собеседник агентства. По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой, которая является студенткой педагогического университета, и с которой парень состоял в романтических отношениях. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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