В Екатеринбурге школьник покончил с собой

Тело 16-летнего парня нашли на улице Новаторов
В Екатеринбурге 16-летний школьник покончил с собой. Подробности трагедии URA.RU сообщил источник.
«Тело десятиклассника нашли под окнами дома на улице Новаторов. Предположительно, он покончил с собой. Предсмертной записки юноша не оставил», — сказал собеседник агентства.
По одной из версий, суициду предшествовала ссора с девушкой, которая является студенткой педагогического университета, и с которой парень состоял в романтических отношениях. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария по этому поводу.
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