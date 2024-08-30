Мэр из ХМАО поделился лайфхаком удобного выкапывания картошки

Чтобы было проще выкопать картошку, нужно сперва срезать ботву, поделился мэр Белоярского района Сергей Маненков. Также он добавил, что, после избавления от всей зелени, грядкам стоит постоять 10-12 дней — так плод будет храниться дольше, а «этот вид фитнеса» даваться легче.
«С утра был на работе, а сейчас на участке занимаюсь фитнесом. Для того, чтоб было удобно копать картошку — режу сначала батву, а потом через 10-12 дней буду копать картофель… Во-первых, будет намного проще копать, а во-вторых, когда выкопаешь, картошка будет намного лучше храниться», — рассказал Маненков, в видео, опубликованном на его странице VK.
Он уверил своих зрителей, что этот метод давно проверенный и рабочий. В конце ролика мэр пожелал всем быть здоровыми и беречь себя.
Помимо картошки в своем огороде в арктической зоне Маненков выращивает, например, кабачки. Он рассказал, что предпочитает приготовить из них кабачковую лазанью или испечь оладьи с сыром и зеленью.
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