30 августа 2024

Мэр из ХМАО поделился лайфхаком удобного выкапывания картошки

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед выкапыванием картошки лучше обрезать ботву
Перед выкапыванием картошки лучше обрезать ботву Фото:

Чтобы было проще выкопать картошку, нужно сперва срезать ботву, поделился мэр Белоярского района Сергей Маненков. Также он добавил, что, после избавления от всей зелени, грядкам стоит постоять 10-12 дней — так плод будет храниться дольше, а «этот вид фитнеса» даваться легче.

«С утра был на работе, а сейчас на участке занимаюсь фитнесом. Для того, чтоб было удобно копать картошку — режу сначала батву, а потом через 10-12 дней буду копать картофель… Во-первых, будет намного проще копать, а во-вторых, когда выкопаешь, картошка будет намного лучше храниться», — рассказал Маненков, в видео, опубликованном на его странице VK.

Он уверил своих зрителей, что этот метод давно проверенный и рабочий. В конце ролика мэр пожелал всем быть здоровыми и беречь себя.

Помимо картошки в своем огороде в арктической зоне Маненков выращивает, например, кабачки. Он рассказал, что предпочитает приготовить из них кабачковую лазанью или испечь оладьи с сыром и зеленью.

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Чтобы было проще выкопать картошку, нужно сперва срезать ботву, поделился мэр Белоярского района Сергей Маненков. Также он добавил, что, после избавления от всей зелени, грядкам стоит постоять 10-12 дней — так плод будет храниться дольше, а «этот вид фитнеса» даваться легче. «С утра был на работе, а сейчас на участке занимаюсь фитнесом. Для того, чтоб было удобно копать картошку — режу сначала батву, а потом через 10-12 дней буду копать картофель… Во-первых, будет намного проще копать, а во-вторых, когда выкопаешь, картошка будет намного лучше храниться», — рассказал Маненков, в видео, опубликованном на его странице VK. Он уверил своих зрителей, что этот метод давно проверенный и рабочий. В конце ролика мэр пожелал всем быть здоровыми и беречь себя. Помимо картошки в своем огороде в арктической зоне Маненков выращивает, например, кабачки. Он рассказал, что предпочитает приготовить из них кабачковую лазанью или испечь оладьи с сыром и зеленью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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