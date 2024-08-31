В Щелкове задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус

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В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебную процессию
В Щелкове задержаны трое подозреваемых в нападении на свадебную процессию Фото:

Трое мужчин были задержаны в Щелкове по подозрению в нападении на свадебный микроавтобус. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области <...> задержаны трое мужчин», — говорится в telegram-канале СК. Они обвиняются по подозрению в осуществлении действий хулиганского характера, в результате которых были травмированы пассажиры автобуса.

Сейчас следователи работают с задержанными и проводят обыски по местам жительства злоумышленников. В ближайшее время будет решен вопрос об их обвинении и мерах пресечения, которые будут применены в отношении них.

Ранее сообщалось, что компания из четверых мужчин совершила нападение на свадебный автобус. Они обстреляли процессию из травматического оружия и уехали с места событий. 

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Трое мужчин были задержаны в Щелкове по подозрению в нападении на свадебный микроавтобус. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области <...> задержаны трое мужчин», — говорится в telegram-канале СК. Они обвиняются по подозрению в осуществлении действий хулиганского характера, в результате которых были травмированы пассажиры автобуса. Сейчас следователи работают с задержанными и проводят обыски по местам жительства злоумышленников. В ближайшее время будет решен вопрос об их обвинении и мерах пресечения, которые будут применены в отношении них. Ранее сообщалось, что компания из четверых мужчин совершила нападение на свадебный автобус. Они обстреляли процессию из травматического оружия и уехали с места событий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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