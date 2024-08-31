В Щелкове задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус

Трое мужчин были задержаны в Щелкове по подозрению в нападении на свадебный микроавтобус. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области <...> задержаны трое мужчин», — говорится в telegram-канале СК. Они обвиняются по подозрению в осуществлении действий хулиганского характера, в результате которых были травмированы пассажиры автобуса.
Сейчас следователи работают с задержанными и проводят обыски по местам жительства злоумышленников. В ближайшее время будет решен вопрос об их обвинении и мерах пресечения, которые будут применены в отношении них.
Ранее сообщалось, что компания из четверых мужчин совершила нападение на свадебный автобус. Они обстреляли процессию из травматического оружия и уехали с места событий.
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