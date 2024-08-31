Во Франции указали на страх Макрона перед Дуровым

У президента Франции Эммануэля Макрона имеются личные причины, чтобы желать ареста основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Макрон опасается утечки информации, поскольку он и его команда являются активными пользователями этого мессенджера.
«Я думаю, у Макрона был личный интерес в этом аресте, так как он, должно быть, боится того, что находится в Telegram. Макрон и его команда годами пользовались этим мессенджером. <...> Он боится, что что-то станет достоянием общественности», — сообщил Филиппо РИА Новости. Он также отметил, что во Франции для Дурова существует реальная угроза, и ему следует покинуть страну.
Политик выразил обеспокоенность по поводу того, что ситуация вокруг Дурова и других платформ, поддерживающих свободу слова, отражает более широкую тенденцию к цензуре в Европе. В частности, он указал на проблемы с видеохостингом Rumble и его основателем Крисом Павловским, который был вынужден покинуть ЕС после ареста Дурова.
Сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали в Париже в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французские СМИ указывали, что Дуров сообщил задержавшим его полицейским, что приехал страну, чтобы поужинать с Макроном. На что последний отметил, что не был осведомлен о приезде предпринимателя.
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