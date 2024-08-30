30 августа 2024

Спортсменку Шабалину с золотом Паралимпиады поздравил челябинский губернатор

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Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, шабалина валерия, параолимпийцы
Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок для всей России (архивное фото) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с золотом XVII Паралимпийских летних игр на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба правительства области.

«Валерия, поздравляю с блистательной победой! В очередной раз Вы оказались на пьедестале почета, став четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр», — обратился Текслер к Шабалиной.

Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок родной Челябинской области и всей России. «Удачи в ближайших олимпийских стартах. Будем болеть за Вас!» — добавил Текслер.

Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минут 5,10 секунды. Всего во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с золотом XVII Паралимпийских летних игр на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба правительства области. «Валерия, поздравляю с блистательной победой! В очередной раз Вы оказались на пьедестале почета, став четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр», — обратился Текслер к Шабалиной. Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок родной Челябинской области и всей России. «Удачи в ближайших олимпийских стартах. Будем болеть за Вас!» — добавил Текслер. Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минут 5,10 секунды. Всего во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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