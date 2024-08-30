Развлечения Спорт Спортсменку Шабалину с золотом Паралимпиады поздравил челябинский губернатор 31 августа 2024 в 23:22 Размер текста - 17 + Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок для всей России (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с золотом XVII Паралимпийских летних игр на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба правительства области. «Валерия, поздравляю с блистательной победой! В очередной раз Вы оказались на пьедестале почета, став четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр», — обратился Текслер к Шабалиной. Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок родной Челябинской области и всей России. «Удачи в ближайших олимпийских стартах. Будем болеть за Вас!» — добавил Текслер. Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минут 5,10 секунды. Всего во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую пловчиху Валерию Шабалину с золотом XVII Паралимпийских летних игр на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S14. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба правительства области. «Валерия, поздравляю с блистательной победой! В очередной раз Вы оказались на пьедестале почета, став четырехкратной чемпионкой Паралимпийских игр», — обратился Текслер к Шабалиной. Губернатор поблагодарил девушку и ее тренеров за замечательный подарок родной Челябинской области и всей России. «Удачи в ближайших олимпийских стартах. Будем болеть за Вас!» — добавил Текслер. Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже на дистанции 200 метров, преодолев ее за 2 минут 5,10 секунды. Всего во Францию прилетели 85 российских спортсменов, которые выступают под нейтральным флагом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям