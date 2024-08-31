31 августа 2024

Нападение на свадебный автобус в Подмосковье: кто устроил стрельбу

Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Четверо мужчин устроили стрельбу после конфликта на дороге
Четверо мужчин устроили стрельбу после конфликта на дороге Фото:

В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напали на свадебный автобус. Они заявили, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек. Подробности происшествия — в материале URA.RU.

Что произошло в Щелково

В Щелково произошло нападение на свадебный автобус, которое осуществила группа вооруженных мужчин. Они заблокировали путь транспортному средству, обвинив его водителя в том, что он подрезал их машину.

«Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла», — сообщает telegram-канал Mash. По словам свидетелей, нападавшие использовали травматическое оружие и после инцидента скрылись. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе дети.

С чего начался конфликт

Водитель микроавтобуса рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестными ему людьми, после чего началось преследование. «Четыре автомобиля, в том числе внедорожник Infiniti, участвовали в погоне, в ходе которой были высказаны угрозы и требования остановиться», — передает слова водителя telegram-канал Baza. Инцидент развернулся на Центральной улице, где банда на внедорожнике догнала и атаковала микроавтобус, разбив одно из его стекол.

Кто устроил стрельбу

Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников.

Реакция ведомств, задержание

Задержаны трое мужчин, подозреваемых в нападении на свадебный микроавтобус в Щелкове, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. По данным следствия, задержанные совершили хулиганские действия, в результате которых были травмированы пассажиры автобуса. В настоящее время следователи ведут работу с задержанными и осуществляют обыски по их местам жительства. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения.

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В подмосковном Щелково компания вооруженных мужчин на иномарке напали на свадебный автобус. Они заявили, что транспорт подрезал их автомобиль на дороге. Мужчины обстреляли праздничную процессию из травматического оружия. В результате нападения пострадали несколько человек. Подробности происшествия — в материале URA.RU. Что произошло в Щелково В Щелково произошло нападение на свадебный автобус, которое осуществила группа вооруженных мужчин. Они заблокировали путь транспортному средству, обвинив его водителя в том, что он подрезал их машину. «Банда вооруженных мужчин на „Инфинити“ напала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что тот их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла», — сообщает telegram-канал Mash. По словам свидетелей, нападавшие использовали травматическое оружие и после инцидента скрылись. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате происшествия пострадали несколько человек, в том числе дети. С чего начался конфликт Водитель микроавтобуса рассказал, что у него произошел конфликт на дороге с неизвестными ему людьми, после чего началось преследование. «Четыре автомобиля, в том числе внедорожник Infiniti, участвовали в погоне, в ходе которой были высказаны угрозы и требования остановиться», — передает слова водителя telegram-канал Baza. Инцидент развернулся на Центральной улице, где банда на внедорожнике догнала и атаковала микроавтобус, разбив одно из его стекол. Кто устроил стрельбу Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников. Реакция ведомств, задержание Задержаны трое мужчин, подозреваемых в нападении на свадебный микроавтобус в Щелкове, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области. По данным следствия, задержанные совершили хулиганские действия, в результате которых были травмированы пассажиры автобуса. В настоящее время следователи ведут работу с задержанными и осуществляют обыски по их местам жительства. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении обвинений и выборе меры пресечения.
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