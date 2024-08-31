Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена

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Обзорная по городу. Пермь , пистолет, полиция
Сотрудники полиции задержали подозреваемых Фото:

Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников», — передает Mash.

Инцидент произошел 31 августа, когда вооруженные мужчины на автомобиле «Инфинити» остановили автобус, разбили стекла и открыли огонь из травматического оружия после того, как водитель автобуса подрезал их. Полиция задержала трех нападавших в кальянной в Щелкове. Сейчас проводятся обыски по местам жительства задержанных.

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Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников», — передает Mash. Инцидент произошел 31 августа, когда вооруженные мужчины на автомобиле «Инфинити» остановили автобус, разбили стекла и открыли огонь из травматического оружия после того, как водитель автобуса подрезал их. Полиция задержала трех нападавших в кальянной в Щелкове. Сейчас проводятся обыски по местам жительства задержанных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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