Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена

Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников», — передает Mash.
Инцидент произошел 31 августа, когда вооруженные мужчины на автомобиле «Инфинити» остановили автобус, разбили стекла и открыли огонь из травматического оружия после того, как водитель автобуса подрезал их. Полиция задержала трех нападавших в кальянной в Щелкове. Сейчас проводятся обыски по местам жительства задержанных.
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