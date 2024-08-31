Mash: напавшие на свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной бизнесмена

31 августа 2024 в 23:22 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции задержали подозреваемых Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников», — передает Mash. Инцидент произошел 31 августа, когда вооруженные мужчины на автомобиле «Инфинити» остановили автобус, разбили стекла и открыли огонь из травматического оружия после того, как водитель автобуса подрезал их. Полиция задержала трех нападавших в кальянной в Щелкове. Сейчас проводятся обыски по местам жительства задержанных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение на свадебный автобус в Подмосковье было совершено сотрудниками личной охраны московского бизнесмена. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Нападавшие являются охранниками владельца сети стриптиз-клубов и караоке в Москве. В момент нападения он находился в своем автомобиле и не предпринимал попыток остановить своих сотрудников», — передает Mash. Инцидент произошел 31 августа, когда вооруженные мужчины на автомобиле «Инфинити» остановили автобус, разбили стекла и открыли огонь из травматического оружия после того, как водитель автобуса подрезал их. Полиция задержала трех нападавших в кальянной в Щелкове. Сейчас проводятся обыски по местам жительства задержанных.