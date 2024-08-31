31 августа 2024
30 августа 2024

Юным спортсменам из ХМАО дала советы олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе дала советы юным спортсменам из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Елена Вяльбе рассказала юным спортсменам из ХМАО как побороть волнение перед стартом
Елена Вяльбе рассказала юным спортсменам из ХМАО как побороть волнение перед стартом Фото:

В Ханты-Мансийске воспитанники спортивных школ Югры встретились с трехкратной олимпийской чемпионкой и президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Она дала юным спортсменам советы о том, как побороть волнение перед стартом и справиться со страхом поражения, сообщил департамент физической культуры ХМАО.

«Вы должны быть уверенны в себе. Также всегда нужно стараться думать о чем-то хорошем. В жизни не бывает побед без поражений. Нужно научиться и проигрывать», — приводят слова Вяльбе в telegram-канале департамента. 

Она также отметила, что в стрессовый момент нужно вспоминать свои маленькие победы. Тогда волнение пропадет и появиться уверенность в победе. Кроме прочего, в качестве подарка юные спортсмены получили автограф от олимпийской чемпионки. 

Ранее URA.RU рассказывало, что Илья Авербух провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ Сургута. Олимпийский чемпион посещал город в День физкультурника.  

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В Ханты-Мансийске воспитанники спортивных школ Югры встретились с трехкратной олимпийской чемпионкой и президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Она дала юным спортсменам советы о том, как побороть волнение перед стартом и справиться со страхом поражения, сообщил департамент физической культуры ХМАО. «Вы должны быть уверенны в себе. Также всегда нужно стараться думать о чем-то хорошем. В жизни не бывает побед без поражений. Нужно научиться и проигрывать», — приводят слова Вяльбе в telegram-канале департамента.  Она также отметила, что в стрессовый момент нужно вспоминать свои маленькие победы. Тогда волнение пропадет и появиться уверенность в победе. Кроме прочего, в качестве подарка юные спортсмены получили автограф от олимпийской чемпионки.  Ранее URA.RU рассказывало, что Илья Авербух провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ Сургута. Олимпийский чемпион посещал город в День физкультурника.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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