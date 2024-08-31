Юным спортсменам из ХМАО дала советы олимпийская чемпионка

В Ханты-Мансийске воспитанники спортивных школ Югры встретились с трехкратной олимпийской чемпионкой и президентом федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Она дала юным спортсменам советы о том, как побороть волнение перед стартом и справиться со страхом поражения, сообщил департамент физической культуры ХМАО.
«Вы должны быть уверенны в себе. Также всегда нужно стараться думать о чем-то хорошем. В жизни не бывает побед без поражений. Нужно научиться и проигрывать», — приводят слова Вяльбе в telegram-канале департамента.
Она также отметила, что в стрессовый момент нужно вспоминать свои маленькие победы. Тогда волнение пропадет и появиться уверенность в победе. Кроме прочего, в качестве подарка юные спортсмены получили автограф от олимпийской чемпионки.
Ранее URA.RU рассказывало, что Илья Авербух провел мастер-класс для воспитанников спортивных школ Сургута. Олимпийский чемпион посещал город в День физкультурника.
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