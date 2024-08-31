Собянин: уничтожен летевший на Москву беспилотник

Беспилотник сбили надо городским округом Подольск
В небе Подмосковья сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА обнаружили в городском округе Подольск.
«В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
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