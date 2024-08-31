31 августа 2024

Собянин: уничтожен летевший на Москву беспилотник

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотник сбили надо городским округом Подольск Фото:

В небе Подмосковья сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА обнаружили в городском округе Подольск.

«В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

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В небе Подмосковья сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА обнаружили в городском округе Подольск. «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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