Собянин: уничтожен летевший на Москву беспилотник

01 сентября 2024 в 03:23 Размер текста - 17 +

Беспилотник сбили надо городским округом Подольск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В небе Подмосковья сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА обнаружили в городском округе Подольск. «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе Подмосковья сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что БПЛА обнаружили в городском округе Подольск. «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.