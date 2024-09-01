NYT: США сомневаются в официальной версии Киева по факту крушения F-16

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Истребитель мог рухнуть из-за ошибки пилота Фото:

Соединенные Штаты Америки сомневаются в официальной версии Киева о падении истребителя F-16. Об этом пишет издание The New York Times. Авторы статьи ссылаются на свои источники, согласно которым самолет мог рухнуть из-за ошибки пилота или технической неисправности.

«В субботу два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития F-16, и что американские и украинские следователи рассматривают различные возможности. Они могут включать такие вещи, как механическая неисправность или ошибка пилота», — сообщается в публикации.

Киев признал, что потерял переданный США военный истребитель F-16 в результате крушения еще 29 августа. В причинах инцидента разбирается специальная комиссия. Российские информационные агентства считают, что крушение F-16 произошло по ошибке ВСУ. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram заявила, что истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot самим ВСУ. Безуглая считает, что это произошло из-за того, что была нарушена координация действий украинской армии.

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Соединенные Штаты Америки сомневаются в официальной версии Киева о падении истребителя F-16. Об этом пишет издание The New York Times. Авторы статьи ссылаются на свои источники, согласно которым самолет мог рухнуть из-за ошибки пилота или технической неисправности. «В субботу два высокопоставленных американских военных чиновника заявили, что дружественный огонь, вероятно, не был причиной сбития F-16, и что американские и украинские следователи рассматривают различные возможности. Они могут включать такие вещи, как механическая неисправность или ошибка пилота», — сообщается в публикации. Киев признал, что потерял переданный США военный истребитель F-16 в результате крушения еще 29 августа. В причинах инцидента разбирается специальная комиссия. Российские информационные агентства считают, что крушение F-16 произошло по ошибке ВСУ. Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram заявила, что истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot самим ВСУ. Безуглая считает, что это произошло из-за того, что была нарушена координация действий украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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