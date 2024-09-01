Появилось видео нападения на свадебный автобус в Подмосковье

Напавшие на свадебный автобус в Подмосковье — охрана бизнесмена, появилось видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение на свадебный автобус в Подмосковье произошло 31 августа (архивное фото)
Нападение на свадебный автобус в Подмосковье произошло 31 августа (архивное фото) Фото:

В интернете появилось видео вооруженного нападения на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелково. Кадры публикует telegram-канал «Царьград». Инцидент произошел еще 31 августа, сообщалось, что к нападению причастна охрана московского бизнесмена.

«В руках преступников видны нож и пистолет», — говорится в публикации канала. Вооруженные люди обстреляли свадебный автобус из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Telegram-канал Mash писал, что к атаке на судебный автобус причастна охрана одного из столичных бизнесменов. Тот является владельцем нескольких стриптиз-клубов и караоке. «Причастны секьюрити бизнесмена Евгения Храпова», — отмечали авторы канала.

По данным журналистов, на автомобиль, использованный в нападении, зарегистрировано более 1730 штрафов. Их общая сумма составляет около 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о нападении вооруженных мужчин на свадебную процессию. Они обстреляли микроавтобус, в результате чего от осколков пострадали несколько человек. В последствии трое подозреваемых были задержаны.

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В интернете появилось видео вооруженного нападения на свадебный микроавтобус в подмосковном Щелково. Кадры публикует telegram-канал «Царьград». Инцидент произошел еще 31 августа, сообщалось, что к нападению причастна охрана московского бизнесмена. «В руках преступников видны нож и пистолет», — говорится в публикации канала. Вооруженные люди обстреляли свадебный автобус из травматического оружия и скрылись с места происшествия. Telegram-канал Mash писал, что к атаке на судебный автобус причастна охрана одного из столичных бизнесменов. Тот является владельцем нескольких стриптиз-клубов и караоке. «Причастны секьюрити бизнесмена Евгения Храпова», — отмечали авторы канала. По данным журналистов, на автомобиль, использованный в нападении, зарегистрировано более 1730 штрафов. Их общая сумма составляет около 1,7 миллиона рублей. Ранее сообщалось о нападении вооруженных мужчин на свадебную процессию. Они обстреляли микроавтобус, в результате чего от осколков пострадали несколько человек. В последствии трое подозреваемых были задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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