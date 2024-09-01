Украина массово атаковала Тверскую область, сбиты пять беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
В Тверской области сбито пять украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Тверской области произошла массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«В районе Конаково Тверской области по уточненным данным системой ПВО сбиты 5 беспилотников», —заявил губернатор, его слова передает telegram-канал «Пул69». На месте инцидента работают экстренные службы. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Подробности события и возможные последствия уточняются.

Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в район Конаково в Тверской области. Также в ночь на 1 сентября были атакованы семь регионов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тверской области произошла массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «В районе Конаково Тверской области по уточненным данным системой ПВО сбиты 5 беспилотников», —заявил губернатор, его слова передает telegram-канал «Пул69». На месте инцидента работают экстренные службы. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Подробности события и возможные последствия уточняются. Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в район Конаково в Тверской области. Также в ночь на 1 сентября были атакованы семь регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...