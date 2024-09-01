Украина массово атаковала Тверскую область, сбиты пять беспилотников

В Тверской области произошла массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
«В районе Конаково Тверской области по уточненным данным системой ПВО сбиты 5 беспилотников», —заявил губернатор, его слова передает telegram-канал «Пул69». На месте инцидента работают экстренные службы. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Подробности события и возможные последствия уточняются.
Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в район Конаково в Тверской области. Также в ночь на 1 сентября были атакованы семь регионов России.
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В Тверской области произошла массированная атака украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «В районе Конаково Тверской области по уточненным данным системой ПВО сбиты 5 беспилотников», —заявил губернатор, его слова передает telegram-канал «Пул69». На месте инцидента работают экстренные службы. Согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Подробности события и возможные последствия уточняются. Ранее губернатор сообщил о сбитом беспилотнике в район Конаково в Тверской области. Также в ночь на 1 сентября были атакованы семь регионов России.