31 августа 2024

Тверская область под атакой украинских БПЛА, один сбит в районе Конаково

Руденя: в Тверской области сбили дрон в районе Конаково
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, снаряд, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
БПЛА был сбит на территории Тверской области, уточнил губернатор региона (архивное фото) Фото:

В Тверской области сбит украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе Конаково. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

«Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне», — сообщается в telegram-канале «Пул69». Беспилотник был уничтожен в районе Конаково. На месте работают спецслужбы, других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось о массированных атаках по регионам России. Ночью были сбиты БПЛА над Брянской, Белгородской, Московской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.

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В Тверской области сбит украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе Конаково. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне», — сообщается в telegram-канале «Пул69». Беспилотник был уничтожен в районе Конаково. На месте работают спецслужбы, других подробностей не приводится. Ранее сообщалось о массированных атаках по регионам России. Ночью были сбиты БПЛА над Брянской, Белгородской, Московской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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