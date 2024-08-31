Тверская область под атакой украинских БПЛА, один сбит в районе Конаково

БПЛА был сбит на территории Тверской области, уточнил губернатор региона (архивное фото)
В Тверской области сбит украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе Конаково. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
«Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне», — сообщается в
Ранее сообщалось о массированных атаках по регионам России. Ночью были сбиты БПЛА над Брянской, Белгородской, Московской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.
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