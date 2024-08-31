Тверская область под атакой украинских БПЛА, один сбит в районе Конаково

Руденя: в Тверской области сбили дрон в районе Конаково

01 сентября 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

БПЛА был сбит на территории Тверской области, уточнил губернатор региона (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тверской области сбит украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе Конаково. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне», — сообщается в telegram-канале «Пул69». Беспилотник был уничтожен в районе Конаково. На месте работают спецслужбы, других подробностей не приводится. Ранее сообщалось о массированных атаках по регионам России. Ночью были сбиты БПЛА над Брянской, Белгородской, Московской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тверской области сбит украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе Конаково. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя. «Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне», — сообщается в telegram-канале «Пул69». Беспилотник был уничтожен в районе Конаково. На месте работают спецслужбы, других подробностей не приводится. Ранее сообщалось о массированных атаках по регионам России. Ночью были сбиты БПЛА над Брянской, Белгородской, Московской, Липецкой, Воронежской, Тульской и Рязанской областями.