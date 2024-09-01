Собянин: беспилотник сбит в районе московского НПЗ

Украинский дрон сбит в районе московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе завода нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он также добавил, что еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве в округе Раменский.
Ранее в Подмосковье сбили пятый беспилотник ВСУ. На месте работают экстренные службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО РФ были уничтожены несколько десятков беспилотников.
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