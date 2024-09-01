Собянин: беспилотник сбит в районе московского НПЗ

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В результате попытки ВСУ атаковать МНПЗ пострадавших и повреждений нет, уточнил Сергей Собянин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон сбит в районе московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе завода нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он также добавил, что еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве в округе Раменский.

Ранее в Подмосковье сбили пятый беспилотник ВСУ. На месте работают экстренные службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО РФ были уничтожены несколько десятков беспилотников.

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Украинский дрон сбит в районе московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе завода нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он также добавил, что еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве в округе Раменский. Ранее в Подмосковье сбили пятый беспилотник ВСУ. На месте работают экстренные службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО РФ были уничтожены несколько десятков беспилотников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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