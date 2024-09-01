Собянин: беспилотник сбит в районе московского НПЗ

01 сентября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

В результате попытки ВСУ атаковать МНПЗ пострадавших и повреждений нет, уточнил Сергей Собянин Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский дрон сбит в районе московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе завода нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он также добавил, что еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве в округе Раменский. Ранее в Подмосковье сбили пятый беспилотник ВСУ. На месте работают экстренные службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО РФ были уничтожены несколько десятков беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский дрон сбит в районе московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе завода нет», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он также добавил, что еще один украинский БПЛА был сбит на подлете к Москве в округе Раменский. Ранее в Подмосковье сбили пятый беспилотник ВСУ. На месте работают экстренные службы. В ночь на 1 сентября Украина пыталась атаковать семь регионов России. В результате силами ПВО РФ были уничтожены несколько десятков беспилотников.