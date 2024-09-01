Байден пообещал наказать ХАМАС за смерть заложника из США

01 сентября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Байден возложил ответственность на ХАМАС за смерть гражданина США Фото: Official White House / Cameron Smith Президент Соединенных Штатов Америки пообещал принять меры против лидеров палестинского радикального движения (ХАМАС) из-за смерти американского заложника. Заявление политика размещено на официальном сайте Белого Дома. «Не заблуждайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в сообщении . Лидер США сообщил, что тела шести заложников были обнаружены израильскими военнослужащими на юге сектора Газа в городе Рафах. Погибших нашли в одном из туннелей. Одним из убитых оказался гражданин США. Ответственность за его смерть Байден возложил на ХАМАС. Убитый Херша Гольберг-Полин, говорится в сообщении, подвергся нападению 7 октября 2023 года во время музыкального фестиваля. Ему было двадцать три года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Соединенных Штатов Америки пообещал принять меры против лидеров палестинского радикального движения (ХАМАС) из-за смерти американского заложника. Заявление политика размещено на официальном сайте Белого Дома. «Не заблуждайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в сообщении. Лидер США сообщил, что тела шести заложников были обнаружены израильскими военнослужащими на юге сектора Газа в городе Рафах. Погибших нашли в одном из туннелей. Одним из убитых оказался гражданин США. Ответственность за его смерть Байден возложил на ХАМАС. Убитый Херша Гольберг-Полин, говорится в сообщении, подвергся нападению 7 октября 2023 года во время музыкального фестиваля. Ему было двадцать три года.