Байден пообещал наказать ХАМАС за смерть заложника из США

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Байден возложил ответственность на ХАМАС за смерть гражданина США Фото:

Президент Соединенных Штатов Америки пообещал принять меры против лидеров палестинского радикального движения (ХАМАС) из-за смерти американского заложника. Заявление политика размещено на официальном сайте Белого Дома.

«Не заблуждайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в сообщении.

Лидер США сообщил, что тела шести заложников были обнаружены израильскими военнослужащими на юге сектора Газа в городе Рафах. Погибших нашли в одном из туннелей. Одним из убитых оказался гражданин США. Ответственность за его смерть Байден возложил на ХАМАС.

Убитый Херша Гольберг-Полин, говорится в сообщении, подвергся нападению 7 октября 2023 года во время музыкального фестиваля. Ему было двадцать три года.

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Президент Соединенных Штатов Америки пообещал принять меры против лидеров палестинского радикального движения (ХАМАС) из-за смерти американского заложника. Заявление политика размещено на официальном сайте Белого Дома. «Не заблуждайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в сообщении. Лидер США сообщил, что тела шести заложников были обнаружены израильскими военнослужащими на юге сектора Газа в городе Рафах. Погибших нашли в одном из туннелей. Одним из убитых оказался гражданин США. Ответственность за его смерть Байден возложил на ХАМАС. Убитый Херша Гольберг-Полин, говорится в сообщении, подвергся нападению 7 октября 2023 года во время музыкального фестиваля. Ему было двадцать три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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