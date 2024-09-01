Байден пообещал наказать ХАМАС за смерть заложника из США

Президент Соединенных Штатов Америки пообещал принять меры против лидеров палестинского радикального движения (ХАМАС) из-за смерти американского заложника. Заявление политика размещено на официальном сайте Белого Дома.
«Не заблуждайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения, которое обеспечит освобождение оставшихся заложников», — говорится в
Лидер США сообщил, что тела шести заложников были обнаружены израильскими военнослужащими на юге сектора Газа в городе Рафах. Погибших нашли в одном из туннелей. Одним из убитых оказался гражданин США. Ответственность за его смерть Байден возложил на ХАМАС.
Убитый Херша Гольберг-Полин, говорится в сообщении, подвергся нападению 7 октября 2023 года во время музыкального фестиваля. Ему было двадцать три года.
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