Концерты и выставки: в Шадринске празднуется День города. Афиша

Шадринску в Курганской области исполняется 362 года

01 сентября 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

День города в Шадринске пройдет без фейерверка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности. День города в Шадринске проходит 1 сентября Администрация города Шадринска, «ВКонтакте» На разных праздничных площадках проходят выставки и концерты Администрация города Шадринска, «ВКонтакте» День города закончится концертом заслуженного артиста России Дениса Майданова Администрация города Шадринска, «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности.