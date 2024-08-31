Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности.
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Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности.