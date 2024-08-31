31 августа 2024

Концерты и выставки: в Шадринске празднуется День города. Афиша

Шадринску в Курганской области исполняется 362 года
© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган, салют, фейерверк, день города
День города в Шадринске пройдет без фейерверка (архивное фото) Фото:

Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности.

День города в Шадринске проходит 1 сентября
День города в Шадринске проходит 1 сентября
На разных праздничных площадках проходят выставки и концерты
На разных праздничных площадках проходят выставки и концерты
День города закончится концертом заслуженного артиста России Дениса Майданова
День города закончится концертом заслуженного артиста России Дениса Майданова

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Шадринск в Курганской области празднует 362 года с дня основания. Для жителей и гостей города будут проходить выставки и концерты, мастер-классы и конкурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В 11:00 во Дворце культуры начнется детская развлекательная программа „К школе готовы!“, в спортивном клубе пройдет первенство по кикбоксингу „Жара“. В течение дня на разных праздничных площадках будут проводиться концерты и выставки, а с 18:00 для жителей и гостей города начнется дискотека», — сообщили в группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». Глава Шадринска Антон Мокан поздравил жителей с Днем города. Он отметил, что развитие Шадринска — это заслуга людей самых разных профессий. День города пройдет без фейерверка, алкоголя и с усиленными мерами безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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