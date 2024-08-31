31 августа 2024

Мокан поздравил жителей курганского города Шадринска с праздником. Фото

Мокан: почти четыре века назад началась летопись Шадринска в Курганской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования по летнему биатлону в Шадринске. Курган, мокан антон
Антон Мокан отметил, что Шадринск хорошеет с каждым годом Фото:

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан поздравил местных жителей с Днем города. Только за последний год были построены новая школа и современный мост, продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог, отметил он в своих соцсетях.

«Таким же сентябрьским днем почти четыре века назад началась летопись Шадринска. Многие отмечают, что город с каждым годом хорошеет, в чем заслуга всех жителей — людей самых разных профессий. Шадринск — большая семья в сердце Зауралья! С праздником!» — написал Мокан в своем telegram-канале.

Глава города отметил, что только за последний год была построена новая школа и современный мост, зажжен Вечный огонь и заложено основание под будущий памятник героям спецоперации, сделана спортплощадка и стадион в Осеево. Мокан добавил, что продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог.

Сообщалось, что в День города в Шадринске запретят продажу алкоголя и усилят безопасность на празднике. На площадках проведения мероприятий будут установлены дополнительные арочные металлодетекторы.

За последний год в Шадринске была построена новая школа
За последний год в Шадринске была построена новая школа
В городе появился современный мост
В городе появился современный мост
Новый стадион и спортплощадка появились в Осеево
Новый стадион и спортплощадка появились в Осеево

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Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан поздравил местных жителей с Днем города. Только за последний год были построены новая школа и современный мост, продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог, отметил он в своих соцсетях. «Таким же сентябрьским днем почти четыре века назад началась летопись Шадринска. Многие отмечают, что город с каждым годом хорошеет, в чем заслуга всех жителей — людей самых разных профессий. Шадринск — большая семья в сердце Зауралья! С праздником!» — написал Мокан в своем telegram-канале. Глава города отметил, что только за последний год была построена новая школа и современный мост, зажжен Вечный огонь и заложено основание под будущий памятник героям спецоперации, сделана спортплощадка и стадион в Осеево. Мокан добавил, что продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог. Сообщалось, что в День города в Шадринске запретят продажу алкоголя и усилят безопасность на празднике. На площадках проведения мероприятий будут установлены дополнительные арочные металлодетекторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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