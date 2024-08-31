Мокан: почти четыре века назад началась летопись Шадринска в Курганской области

Антон Мокан отметил, что Шадринск хорошеет с каждым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан поздравил местных жителей с Днем города. Только за последний год были построены новая школа и современный мост, продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог, отметил он в своих соцсетях.

«Таким же сентябрьским днем почти четыре века назад началась летопись Шадринска. Многие отмечают, что город с каждым годом хорошеет, в чем заслуга всех жителей — людей самых разных профессий. Шадринск — большая семья в сердце Зауралья! С праздником!» — написал Мокан в своем telegram-канале.

Глава города отметил, что только за последний год была построена новая школа и современный мост, зажжен Вечный огонь и заложено основание под будущий памятник героям спецоперации, сделана спортплощадка и стадион в Осеево. Мокан добавил, что продолжается обновление дворов, тротуаров и дорог.

Сообщалось, что в День города в Шадринске запретят продажу алкоголя и усилят безопасность на празднике. На площадках проведения мероприятий будут установлены дополнительные арочные металлодетекторы.

За последний год в Шадринске была построена новая школа Глава Шадринска Антон Мокан, telegram

В городе появился современный мост Глава Шадринска Антон Мокан, telegram

Новый стадион и спортплощадка появились в Осеево Глава Шадринска Антон Мокан, telegram