31 августа 2024

Свердловский участок «путинского автобана» затянуло дымом

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Дорожники призвали водителей быть внимательнее (фото из архива) Фото:

Утром 1 сентября трассу Екатеринбург — Пермь затянуло дымом. Плохая видимость на 259-м километре дороги. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 259 задымление на проезжей части! Видимость ограничена! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы.

В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».

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Утром 1 сентября трассу Екатеринбург — Пермь затянуло дымом. Плохая видимость на 259-м километре дороги. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 259 задымление на проезжей части! Видимость ограничена! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы. В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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