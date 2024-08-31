Свердловский участок «путинского автобана» затянуло дымом

Дорожники призвали водителей быть внимательнее (фото из архива)
Утром 1 сентября трассу Екатеринбург — Пермь затянуло дымом. Плохая видимость на 259-м километре дороги. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 259 задымление на проезжей части! Видимость ограничена! Будьте внимательны!» — говорится в telegram-канале трассы.
В 2021 году президент России Владимир Путин предложил продлить трассу М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга. В народе ее прозвали «путинский автобан».
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