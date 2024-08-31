Мэр Орлов раскрыл судьбу многострадальной развязки у «Калины» в Екатеринбурге

Несмотря на проблемы, связанные с ростом цен и блокировкой счетов компании «АльмакорГруп», которая строит ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина», строительство будет продолжено. Об этом заявил мэр Алексей Орлов журналистам.
«Проблемы есть у многих в связи с удорожанием, с ростом цен, но это рабочие вопросы. Строительство продолжается, контракт еще не завершен, поэтому следим, мониторим. В рабочем порядке снимаем все возникающие вопросы» — отметил мэр Орлов.
Ранее налоговая заблокировала счета строительной компании «АльмакорГруп». Было начато дело о банкротстве. Компания имеет долг в размере 194,4 млн рублей, несмотря на прибыль в 1,2 млрд рублей в прошлом году. Источник URA.RU считает остановку работ маловероятной, но не исключает такой возможности в будущем.
Строительство дороги, которая соединит три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский, — стартовало в 2021 году. Завершить работы планируется к 2025 году.
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