Главная дорожная стройка Екатеринбурга под угрозой из-за банкротства генподрядчика

Налоговая заблокировала десятки счетов московской компании «АльмакорГруп», которая строит ключевую для Екатеринбурга развязку у концерна «Калина». По искам нескольких фирм уже возбуждено производство по делу о банкротстве организации. Это следует из открытых источников.
Согласно документации, ФНС приостановила операции по счетам компании в 32 банках. На начало 2024 года «АльмакорГруп» задолжал 194,4 млн рублей. Однако в 2023-м строительная организация вышла в плюс, заработав порядка 30 млрд рублей, из которых 1,2 млрд являются чистой прибылью.
Информированный собеседник URA.RU сообщил, что на текущий момент расклад, при котором работы будут остановлены, маловероятен. «Но в перспективе такая угроза реальна», — обозначил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в организацию, ответ не поступил.
Работы на участке могли приостановиться еще весной 2024-го. Компания «Либстрой» — субподрядчик на строительстве развязки — отозвала своих сотрудников с участка из-за долга со стороны заказчика, которым выступает «АльмакорГруп». По словам главы «Либстроя» Романа Воронкова, на тот момент генподрядчик залез в долги примерно на 11 млн рублей.
Строительство дороги, которая соединит три района — Октябрьский, Кировский и Чкаловский, — стартовало в 2021 году. Проезд по правой стороне развязки — от Базового переулка в сторону ЖБИ и дублера Сибирского тракта — открыли 8 сентября 2023 года. Полностью завершить работы планируется к 2025 году.
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