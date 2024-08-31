На место драки выезжали сотрудники Росгвардии Фото: Илья Московец © URA.RU

Во время Traktor Winline Fest челябинцы боялись выходить на улицу из-за толп агрессивных подростков. Жители сообщают, что молодые люди избили одного из собственника квартиры в ЖК «Олимп».

«Полчища подростков заняли близлежащий дворы возле арены „Трактор“ 31 августа, дожидаясь концерта GUF и Gayazovs Brothers. Вели они себя агрессивно и в ответ на замечания избили жителя ЖК „Олимп“», — рассказали жильцы изданию «74.ру».

По словам очевидцев, только на территории ЖК «Олимп» произошло две драки с участием подростков. К хулиганам оперативно приехали сотрудники Росгвардии и забрали молодых людей в отделение полиции.

Причиной конфликта стало то, что подростки буквально оккупировали территорию закрытого жилищного комплекса. Жильцы пожаловались, что молодые люди истоптали им дворовые газоны, распивали спиртные напитки, справляли нужду и разбрасывали мусор.

В Челябинске 31 августа прошел фестиваль «Трактор Winline Fest — 2024». Его посетили примерно 30 тысяч гостей. На массовом мероприятии около ледовой арены был дан старт новому хоккейному сезону. Остановку около элитного микрорайона «Ньютон» завалили мусором. Сотни пустых бутылок и стаканов были брошены возле урн, рассказали URA.RU читатели.