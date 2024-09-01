Украина атаковала РФ рекордным с начала СВО числом дронов: что известно к этому часу

В ночь на 1 сентября на территории России были перехвачены и уничтожены 158 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Это оказалось одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов. Подробнее о массированном нападении дронов ВСУ на Россию — в материале URA.RU.
Курская и Брянская области
Врио губернатора Курской области Алексей Смрнов ночью сообщал о двух сбитых украинских дронах. Всего над регионом было уничтожено 46 БПЛА.
В девять утра по Москве губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о 27 сбитых беспилотниках. Всего над территорией региона перехватили 34 дрона ВСУ.
Воронежская, Белгородская и Рязанская области
В Воронежской области дежурные средства ПВО подавили 28 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Обломки дронов повредили три частных дома в одном из районов региона. В другом после падения беспилотника загорелась трава.
На подлете к Белгороду также сбили несколько дронов. После отражения украинской атаки в Яковлевском городском округе были повреждены кровля и фасад в семи частных домах и кузов легковой машины. В Рязанской области уточняется информация по ущербу.
Московская область
В Подмосковье на данный момент уничтожено 11 дронов ВСУ. Беспилотники сбивали в Подольске, Ступино, Одинцово, Раменском, Ленинском городском округе. В Капотне в результате удара БПЛА загорелся московский нефтеперерабатывающий завод. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что спасатели приступили к тушению локального возгорания.
Калужская, Липецкая и Тульская области
В Калужской области дроны были уничтожены на окраине столицы региона, а также в Козельском, Перемышльском, Кировском и Малоярославецком районах. Кроме того, БПЛА были подавлены над промышленной зоной Липецка, в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО области.
В Тульской области, по неподтвержденным данным, сбили дроны над столицей региона и деревней Баскаково. В одном из населенных пунктов области образовалась воронка глубиной пять метров и радиусом 15 метров. Предварительно жертв и разрушений нет, сообщило министерство региональной безопасности.
Тамбов, Смоленск и Орел
В Тамбовской области сбили два БПЛА, жертв и разрушений нет. Официальной информации о пострадавших и разрушениях в Смоленской области нет. В Орловской области подавлен один украинский дрон.
Тверь, Иваново и Ярославль
В Тверской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на Конаковской ГРЭС. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Всего в районе Конаково сбили пять дронов.
Предварительно, по данным жителей Ивановской области, украинский беспилотник видели в Чернцах над Черным озером. Минобороны не сообщало, где конкретно сбили БПЛА в регионе.
На подлете к Ярославлю отражена атака украинского дрона. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. Местные пишут, что закрыта трасса М8 на Москву. Взрыв был слышен в районе Кресты.
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