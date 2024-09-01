Украина атаковала РФ рекордным с начала СВО числом дронов: что известно к этому часу

Минобороны: за сутки над Россией сбили 158 беспилотников ВСУ

Россию атаковали 158 БПЛА ВСУ за ночь, уточнили в Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 1 сентября на территории России были перехвачены и уничтожены 158 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Это оказалось одним из крупнейших зафиксированных случаев украинской атаки с использованием дронов. Подробнее о массированном нападении дронов ВСУ на Россию — в материале URA.RU.

Курская и Брянская области

Врио губернатора Курской области Алексей Смрнов ночью сообщал о двух сбитых украинских дронах. Всего над регионом было уничтожено 46 БПЛА.

В девять утра по Москве губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о 27 сбитых беспилотниках. Всего над территорией региона перехватили 34 дрона ВСУ.

Воронежская, Белгородская и Рязанская области

В Воронежской области дежурные средства ПВО подавили 28 украинских БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Обломки дронов повредили три частных дома в одном из районов региона. В другом после падения беспилотника загорелась трава.

На подлете к Белгороду также сбили несколько дронов. После отражения украинской атаки в Яковлевском городском округе были повреждены кровля и фасад в семи частных домах и кузов легковой машины. В Рязанской области уточняется информация по ущербу.

Московская область

В Подмосковье на данный момент уничтожено 11 дронов ВСУ. Беспилотники сбивали в Подольске, Ступино, Одинцово, Раменском, Ленинском городском округе. В Капотне в результате удара БПЛА загорелся московский нефтеперерабатывающий завод. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что спасатели приступили к тушению локального возгорания.

Калужская, Липецкая и Тульская области

В Калужской области дроны были уничтожены на окраине столицы региона, а также в Козельском, Перемышльском, Кировском и Малоярославецком районах. Кроме того, БПЛА были подавлены над промышленной зоной Липецка, в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО области.

В Тульской области, по неподтвержденным данным, сбили дроны над столицей региона и деревней Баскаково. В одном из населенных пунктов области образовалась воронка глубиной пять метров и радиусом 15 метров. Предварительно жертв и разрушений нет, сообщило министерство региональной безопасности.

Тамбов, Смоленск и Орел

В Тамбовской области сбили два БПЛА, жертв и разрушений нет. Официальной информации о пострадавших и разрушениях в Смоленской области нет. В Орловской области подавлен один украинский дрон.

Тверь, Иваново и Ярославль

В Тверской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на Конаковской ГРЭС. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме. Всего в районе Конаково сбили пять дронов.

Предварительно, по данным жителей Ивановской области, украинский беспилотник видели в Чернцах над Черным озером. Минобороны не сообщало, где конкретно сбили БПЛА в регионе.

На подлете к Ярославлю отражена атака украинского дрона. На месте его падения разрушений и пострадавших нет. Местные пишут, что закрыта трасса М8 на Москву. Взрыв был слышен в районе Кресты.