Стала известна причина крушения пропавшего на Камчатке вертолета

Оперативные службы: вертолет Ми-8 разбился, врезавшись в сопку
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Вертолет Ми-8, пропавший в Камчатском крае, разбился, врезавшись в сопку
Вертолет Ми-8, пропавший в Камчатском крае, разбился, врезавшись в сопку Фото:

Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке, врезавшись в сопку», — передает сообщение служб ТАСС. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 31 августа в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро». Связь с ним была потеряна, и он перестал отображаться на радарах через 10 минут после вылета. Обломки вертолета были найдены 1 сентября.

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Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах. «Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке, врезавшись в сопку», — передает сообщение служб ТАСС. Обстоятельства происшествия уточняются. Ранее, 31 августа в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро». Связь с ним была потеряна, и он перестал отображаться на радарах через 10 минут после вылета. Обломки вертолета были найдены 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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