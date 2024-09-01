Стала известна причина крушения пропавшего на Камчатке вертолета

Вертолет Ми-8, пропавший в Камчатском крае, разбился, врезавшись в сопку
Причиной крушения вертолета Ми-8 на Камчатке стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Вертолет Ми-8 разбился на Камчатке, врезавшись в сопку», — передает сообщение служб ТАСС. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее, 31 августа в Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро». Связь с ним была потеряна, и он перестал отображаться на радарах через 10 минут после вылета. Обломки вертолета были найдены 1 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.