Возле вулкана Вачкажец на Камчатке пропал вертолет Ми-8: хронология событий. Видео

В Камчатском крае пропал вертолет Ми-8, на борту находились 22 человека

31 августа 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

По факту пропажи с радаров вертолета Ми-8 начаты поисково-спасательные мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Он перестал выходить на связь и появляться на радарах спустя 10 минут после вылета. Предварительно, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Хронология событий пропажи вертолета Ми-8Т — в материале URA.RU. Хронология пропажи вертолета Ми-8 Вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществил вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Расстояние между этими пунктами составляет примерно 25 километров. Воздушное судно не вышло на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после вылета (около 07:15 по московскому времени). На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. При этом экипаж вертолета не докладывал о каких-либо технических неполадках перед исчезновением с радаров. Также в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом отмечается низкая видимость, сообщили в Камчатгидромете. Для поиска пропавшего вертолета был направлен другой борт авиакомпании. Также в готовности к отправке по маршруту пропавшего Ми-8Т находится еще один вертолет и наземная группа спасателей. Проверку по признакам преступления при пропаже вертолета проводит Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России. Преступления предусмотрены статьей о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и безопасности движения. «По предварительным данным, 31.08.2024 утеряна связь с вертолетом Ми-8 в районе вулканов Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — заявила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко. Ее слова передает telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Что известно о вулкане Вачкажец, в районе которого пропал Ми-8Т Горный массив Вачкажец уникально расположен всего в 80 километрах к западу от Петропавловска-Камчатского. Являясь частью Южно-Быстринского хребта, он представляет собой значимый ландшафтный объект региона. Самая высокая точка массива — гора Вачкажец — возвышается на 1556 метров над уровнем моря, предоставляя возможности для альпинизма и пешего туризма. Горный массив Вачкажец признан памятником природы и защищен законодательством. Также он включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Камчатского края». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Он перестал выходить на связь и появляться на радарах спустя 10 минут после вылета. Предварительно, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Хронология событий пропажи вертолета Ми-8Т — в материале URA.RU. Вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществил вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Расстояние между этими пунктами составляет примерно 25 километров. Воздушное судно не вышло на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после вылета (около 07:15 по московскому времени). На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. При этом экипаж вертолета не докладывал о каких-либо технических неполадках перед исчезновением с радаров. Также в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом отмечается низкая видимость, сообщили в Камчатгидромете. Для поиска пропавшего вертолета был направлен другой борт авиакомпании. Также в готовности к отправке по маршруту пропавшего Ми-8Т находится еще один вертолет и наземная группа спасателей. Проверку по признакам преступления при пропаже вертолета проводит Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России. Преступления предусмотрены статьей о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и безопасности движения. «По предварительным данным, 31.08.2024 утеряна связь с вертолетом Ми-8 в районе вулканов Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — заявила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко. Ее слова передает telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Горный массив Вачкажец уникально расположен всего в 80 километрах к западу от Петропавловска-Камчатского. Являясь частью Южно-Быстринского хребта, он представляет собой значимый ландшафтный объект региона. Самая высокая точка массива — гора Вачкажец — возвышается на 1556 метров над уровнем моря, предоставляя возможности для альпинизма и пешего туризма. Горный массив Вачкажец признан памятником природы и защищен законодательством. Также он включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Камчатского края».