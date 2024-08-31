В Камчатском крае в районе потухшего вулкана Вачкажец пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Он перестал выходить на связь и появляться на радарах спустя 10 минут после вылета. Предварительно, на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. Хронология событий пропажи вертолета Ми-8Т — в материале URA.RU.
Хронология пропажи вертолета Ми-8
Вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Витязь-Аэро», осуществил вылет с площадки в районе потухшего вулкана Вачкажец в село Николаевка. Расстояние между этими пунктами составляет примерно 25 километров. Воздушное судно не вышло на связь в назначенное время, то есть спустя 10 минут после вылета (около 07:15 по московскому времени).
На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров. При этом экипаж вертолета не докладывал о каких-либо технических неполадках перед исчезновением с радаров. Также в районе аэропорта Николаевка рядом с вулканом отмечается низкая видимость, сообщили в Камчатгидромете.
Для поиска пропавшего вертолета был направлен другой борт авиакомпании. Также в готовности к отправке по маршруту пропавшего Ми-8Т находится еще один вертолет и наземная группа спасателей. Проверку по признакам преступления при пропаже вертолета проводит Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России. Преступления предусмотрены статьей о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта и безопасности движения.
«По предварительным данным, 31.08.2024 утеряна связь с вертолетом Ми-8 в районе вулканов Вачкажец, который направлялся в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения воздушного судна», — заявила старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко. Ее слова передает
Что известно о вулкане Вачкажец, в районе которого пропал Ми-8Т
Горный массив Вачкажец уникально расположен всего в 80 километрах к западу от Петропавловска-Камчатского. Являясь частью Южно-Быстринского хребта, он представляет собой значимый ландшафтный объект региона. Самая высокая точка массива — гора Вачкажец — возвышается на 1556 метров над уровнем моря, предоставляя возможности для альпинизма и пешего туризма.
Горный массив Вачкажец признан памятником природы и защищен законодательством. Также он включен в «Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения Камчатского края».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.