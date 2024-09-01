Пропавший вертолет на Камчатке разбился, найдены обломки

Нашли обломки пропавшего на Камчатке вертолета
На Камчатке разбился пропавший вертолет Ми-8. Его обломки были найдены с воздуха.
«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — сообщает МЧС России.
Вертолет Ми-8 пропал в Камчатском крае рядом с вулканом Вачкажец 31 августа. На борту вертолета было 22 человека, среди них — 19 туристов и 3 члена экипажа.
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