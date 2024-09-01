Пропавший вертолет на Камчатке разбился, найдены обломки

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, нижний тагил, вертолет мчс
Нашли обломки пропавшего на Камчатке вертолета Фото:

На Камчатке разбился пропавший вертолет Ми-8. Его обломки были найдены с воздуха.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — сообщает МЧС России.

Вертолет Ми-8 пропал в Камчатском крае рядом с вулканом Вачкажец 31 августа. На борту вертолета было 22 человека, среди них — 19 туристов и 3 члена экипажа.

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На Камчатке разбился пропавший вертолет Ми-8. Его обломки были найдены с воздуха. «С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — сообщает МЧС России. Вертолет Ми-8 пропал в Камчатском крае рядом с вулканом Вачкажец 31 августа. На борту вертолета было 22 человека, среди них — 19 туристов и 3 члена экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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