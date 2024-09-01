Дмитрий Песков заявил, что Европа подчиняется США в ущерб собственным интересам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он (ответ) должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря, европейские страны заигрываются с огнем, обсуждая нападение на Россию.
Однако, добавил Песков, президент РФ очень решителен и потенциал страны огромен. «У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов», — заключил госдеятель.
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