«Они заигрываются с огнем»: Песков раскрыл, какой ответ даст РФ на вторжение в Курскую область

Песков: ответ РФ Западу на атаку ВСУ на Курскую область будет эффективным
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Европа подчиняется США в ущерб собственным интересам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он (ответ) должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря, европейские страны заигрываются с огнем, обсуждая нападение на Россию.

Однако, добавил Песков, президент РФ очень решителен и потенциал страны огромен. «У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов», — заключил госдеятель.

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Ответ России Западу на вторжение Украины в Курскую область будет эффективным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Он (ответ) должен быть эффективным и таким, какого требуют наши интересы», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря, европейские страны заигрываются с огнем, обсуждая нападение на Россию. Однако, добавил Песков, президент РФ очень решителен и потенциал страны огромен. «У меня нет сомнений, что если придется, то будет сделано все для защиты наших интересов», — заключил госдеятель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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