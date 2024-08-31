31 августа 2024

Полиция на Дне города задержала десятки пьяных курганцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, машина полиции, полиция, дпс, гаи
Полиция составила 69 протоколов Фото:

В Кургане при проведении Дня города полиция выявила 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«При проведении праздника полицейские выявили 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. За нарушения составлено 69 административных протоколов», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что в День города в Кургане были усилены меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина был перегорожен автобусами, также устанавливались рамки-металлоискатели.

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В Кургане при проведении Дня города полиция выявила 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «При проведении праздника полицейские выявили 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. За нарушения составлено 69 административных протоколов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в День города в Кургане были усилены меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина был перегорожен автобусами, также устанавливались рамки-металлоискатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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