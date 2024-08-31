Полиция на Дне города задержала десятки пьяных курганцев

01 сентября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Полиция составила 69 протоколов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане при проведении Дня города полиция выявила 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «При проведении праздника полицейские выявили 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. За нарушения составлено 69 административных протоколов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в День города в Кургане были усилены меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина был перегорожен автобусами, также устанавливались рамки-металлоискатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане при проведении Дня города полиция выявила 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «При проведении праздника полицейские выявили 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. За нарушения составлено 69 административных протоколов», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в День города в Кургане были усилены меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина был перегорожен автобусами, также устанавливались рамки-металлоискатели.