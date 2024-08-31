Полиция на Дне города задержала десятки пьяных курганцев

В Кургане при проведении Дня города полиция выявила 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«При проведении праздника полицейские выявили 72 нарушения, связанных с появлением граждан в общественных местах в состоянии опьянения, а также употребления алкоголя в запрещенных местах. За нарушения составлено 69 административных протоколов», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что в День города в Кургане были усилены меры безопасности. Вход на площадь имени Ленина был перегорожен автобусами, также устанавливались рамки-металлоискатели.
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