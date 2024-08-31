В Нижнем Тагиле похоронили главную свидетельницу взрыва в пятиэтажке. Фото

01 сентября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Тагильчане простили с 11-й жертвой трагедии Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 12-летней Полиной, скончавшейся в больнице после обрушения дома на Сибирской, 81. Девочка могла пролить свет на случившееся, так как, по одной из версий, взрыв произошел в квартире, где она находилась с друзьями. О том, как хоронили школьницу, — в материале URA.RU. Отпевание прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Туда пришли более сотни человек, включая родных, друзей и одноклассников. У церкви дежурили полицейские, врачи и психологи МЧС. Последние отводили в сторону тех, кто с трудом мог стоять на ногах, и успокаивали. Похоронили девочку в белом гробу на Исинском кладбище рядом с остальными погибшими при обрушении дома. Ее тело было накрыто белой тканью с головы до ног — вероятно, чтобы скрыть многочисленные ожоги, которая она получила при ЧП. «[Полина] была самостоятельной и доброй», — описал ее один из знакомых. Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Она стала 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем в Тагиле — в сюжете URA.RU. У храма дежурили полицейские Фото: Артем Нилов © URA.RU Родные и друзья у храма Фото: Артем Нилов © URA.RU Вынос гроба Фото: Артем Нилов © URA.RU Погребение прошло на Исинском кладбище Фото: Артем Нилов © URA.RU Полину похоронили рядом с Аней и Камилой — тоже погибшими при ЧП Фото: Артем Нилов © URA.RU К могиле принесли цветы и игрушки Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 12-летней Полиной, скончавшейся в больнице после обрушения дома на Сибирской, 81. Девочка могла пролить свет на случившееся, так как, по одной из версий, взрыв произошел в квартире, где она находилась с друзьями. О том, как хоронили школьницу, — в материале URA.RU. Отпевание прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Туда пришли более сотни человек, включая родных, друзей и одноклассников. У церкви дежурили полицейские, врачи и психологи МЧС. Последние отводили в сторону тех, кто с трудом мог стоять на ногах, и успокаивали. Похоронили девочку в белом гробу на Исинском кладбище рядом с остальными погибшими при обрушении дома. Ее тело было накрыто белой тканью с головы до ног — вероятно, чтобы скрыть многочисленные ожоги, которая она получила при ЧП. «[Полина] была самостоятельной и доброй», — описал ее один из знакомых. Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Она стала 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем в Тагиле — в сюжете URA.RU.