31 августа 2024

В Нижнем Тагиле похоронили главную свидетельницу взрыва в пятиэтажке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Могила Наталии Семонченковой на Западном кладбище. Екатеринбург, могила, ритуальные услуги, похоронный бизнес, похороны
Тагильчане простили с 11-й жертвой трагедии Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 12-летней Полиной, скончавшейся в больнице после обрушения дома на Сибирской, 81. Девочка могла пролить свет на случившееся, так как, по одной из версий, взрыв произошел в квартире, где она находилась с друзьями. О том, как хоронили школьницу, — в материале URA.RU.

Отпевание прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Туда пришли более сотни человек, включая родных, друзей и одноклассников. У церкви дежурили полицейские, врачи и психологи МЧС. Последние отводили в сторону тех, кто с трудом мог стоять на ногах, и успокаивали.

Похоронили девочку в белом гробу на Исинском кладбище рядом с остальными погибшими при обрушении дома. Ее тело было накрыто белой тканью с головы до ног — вероятно, чтобы скрыть многочисленные ожоги, которая она получила при ЧП. «[Полина] была самостоятельной и доброй», — описал ее один из знакомых.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Она стала 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем в Тагиле — в сюжете URA.RU.

У храма дежурили полицейские
У храма дежурили полицейские
Фото:
Родные и друзья у храма
Родные и друзья у храма
Фото:
Вынос гроба
Вынос гроба
Фото:
Погребение прошло на Исинском кладбище
Погребение прошло на Исинском кладбище
Фото:
Полину похоронили рядом с Аней и Камилой — тоже погибшими при ЧП
Полину похоронили рядом с Аней и Камилой — тоже погибшими при ЧП
Фото:
К могиле принесли цветы и игрушки
К могиле принесли цветы и игрушки
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) простились с 12-летней Полиной, скончавшейся в больнице после обрушения дома на Сибирской, 81. Девочка могла пролить свет на случившееся, так как, по одной из версий, взрыв произошел в квартире, где она находилась с друзьями. О том, как хоронили школьницу, — в материале URA.RU. Отпевание прошло в храме Воскресения Христова на улице Лесной. Туда пришли более сотни человек, включая родных, друзей и одноклассников. У церкви дежурили полицейские, врачи и психологи МЧС. Последние отводили в сторону тех, кто с трудом мог стоять на ногах, и успокаивали. Похоронили девочку в белом гробу на Исинском кладбище рядом с остальными погибшими при обрушении дома. Ее тело было накрыто белой тканью с головы до ног — вероятно, чтобы скрыть многочисленные ожоги, которая она получила при ЧП. «[Полина] была самостоятельной и доброй», — описал ее один из знакомых. Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской, 81 произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Она стала 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем в Тагиле — в сюжете URA.RU.
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