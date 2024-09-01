Спасатели нашли упавший на Камчатке вертолет и 17 тел: главное о происшествии

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 разбился
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Вертолет Ми-28. Stock, вертолет, ми-28уб
Спасатели обнаружили 17 тел погибших пассажиров вертолета Ми-8 Фото:

В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили сегодня, 1 сентября. Крушение вертолета произошло из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.

Пропажа вертолета

Вертолет Ми-8 пропал в субботу, 31 августа, рядом с вулканом Вачкажец. Связь с экипажем была потеряна спустя 10 минут после вылета, когда вертолет направлялся в поселок Николаевка. На поиски выехала поисково-спасательная бригада.

Обнаружение обломков

Утром 1 сентября в связи с улучшениями погоды из аэропорта Петропавловска-Камчатского вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росгвардии на поиски пропавшего вертолета Ми-8. Обломки были обнаружены с воздуха. Они находились на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Кадры с места крушения вертолета опубликовали в интернете.

Причина крушения, погибшие

Причиной крушения Ми-8 стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах. Никто из пассажиров не выжил. Всего на борту находилось 22 человека, среди них — 19 туристов и три члена экипажа. На данный момент спасатели обнаружили 17 тел погибших, поиски остальных продолжаются.

Расследование катастрофы

Расследованием крушения Ми-8 будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет с участием Росавиации. Целью расследования ставят установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в дальнейшем.

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В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили сегодня, 1 сентября. Крушение вертолета произошло из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU. Вертолет Ми-8 пропал в субботу, 31 августа, рядом с вулканом Вачкажец. Связь с экипажем была потеряна спустя 10 минут после вылета, когда вертолет направлялся в поселок Николаевка. На поиски выехала поисково-спасательная бригада. Утром 1 сентября в связи с улучшениями погоды из аэропорта Петропавловска-Камчатского вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росгвардии на поиски пропавшего вертолета Ми-8. Обломки были обнаружены с воздуха. Они находились на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Кадры с места крушения вертолета опубликовали в интернете. Причиной крушения Ми-8 стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах. Никто из пассажиров не выжил. Всего на борту находилось 22 человека, среди них — 19 туристов и три члена экипажа. На данный момент спасатели обнаружили 17 тел погибших, поиски остальных продолжаются. Расследованием крушения Ми-8 будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет с участием Росавиации. Целью расследования ставят установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в дальнейшем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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