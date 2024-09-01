Спасатели нашли упавший на Камчатке вертолет и 17 тел: главное о происшествии

В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили сегодня, 1 сентября. Крушение вертолета произошло из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
Пропажа вертолета
Вертолет Ми-8 пропал в субботу, 31 августа, рядом с вулканом Вачкажец. Связь с экипажем была потеряна спустя 10 минут после вылета, когда вертолет направлялся в поселок Николаевка. На поиски выехала поисково-спасательная бригада.
Обнаружение обломков
Утром 1 сентября в связи с улучшениями погоды из аэропорта Петропавловска-Камчатского вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росгвардии на поиски пропавшего вертолета Ми-8. Обломки были обнаружены с воздуха. Они находились на высоте 900 метров недалеко от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. Кадры с места крушения вертолета опубликовали в интернете.
Причина крушения, погибшие
Причиной крушения Ми-8 стало столкновение с сопкой. Об этом сообщили в экстренных службах. Никто из пассажиров не выжил. Всего на борту находилось 22 человека, среди них — 19 туристов и три члена экипажа. На данный момент спасатели обнаружили 17 тел погибших, поиски остальных продолжаются.
Расследование катастрофы
Расследованием крушения Ми-8 будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет с участием Росавиации. Целью расследования ставят установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в дальнейшем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.