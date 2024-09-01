Песков: ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, песков дмитрий, топ
Песков заявил, что ответ России на атаки Украины в Курской области уже происходит Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область уже осуществляется. Он подчеркнул решительность действий вооруженных сил РФ.

«Ну, ответ уже, собственно, происходит. И почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите?», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что ВС РФ настроены на решительные действия.

Это заявление последовало после слов президента на совещании о том, что противник получит достойный ответ, и оценка ситуации будет дана. Песков подтвердил, что действия уже предпринимаются и будут продолжены.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область уже осуществляется. Он подчеркнул решительность действий вооруженных сил РФ. «Ну, ответ уже, собственно, происходит. И почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите?», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что ВС РФ настроены на решительные действия. Это заявление последовало после слов президента на совещании о том, что противник получит достойный ответ, и оценка ситуации будет дана. Песков подтвердил, что действия уже предпринимаются и будут продолжены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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