Песков: ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ России на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область уже осуществляется. Он подчеркнул решительность действий вооруженных сил РФ.
«Ну, ответ уже, собственно, происходит. И почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит, вы видите?», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он отметил, что ВС РФ настроены на решительные действия.
Это заявление последовало после слов президента на совещании о том, что противник получит достойный ответ, и оценка ситуации будет дана. Песков подтвердил, что действия уже предпринимаются и будут продолжены.
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