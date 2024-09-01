Песков: гипотетически Трамп может закончить конфликт на Украине за один день

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп гипотетически может закончить украинский конфликт, если во время своей инаугурации заявит, что Штаты выступают за мир и прекращают поддержку Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявления о том, что США выступают за мир <…>, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров. Тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он добавил, что подобный исход ситуации можно представить лишь теоретически. «Гипотетически, но это из области фантастики», — заключил пресс-секретарь.
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