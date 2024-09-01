Песков: гипотетически Трамп может закончить конфликт на Украине за один день

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что если новый президент США прекратит военную помощь Киеву и призовет стороны сесть за стол переговоров, возможно, конфликт на Украине завершится Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Кандидат на пост главы США Дональд Трамп гипотетически может закончить украинский конфликт, если во время своей инаугурации заявит, что Штаты выступают за мир и прекращают поддержку Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявления о том, что США выступают за мир <…>, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров. Тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что подобный исход ситуации можно представить лишь теоретически. «Гипотетически, но это из области фантастики», — заключил пресс-секретарь.

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Кандидат на пост главы США Дональд Трамп гипотетически может закончить украинский конфликт, если во время своей инаугурации заявит, что Штаты выступают за мир и прекращают поддержку Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Если предположить, что следующий президент США сделает во время своей инаугурационной речи заявления о том, что США выступают за мир <…>, останавливают все программы военной помощи и призывают стороны сесть за стол переговоров. Тогда в целом к утру у кого-то что-то в мозгах изменится, особенно в Киеве», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что подобный исход ситуации можно представить лишь теоретически. «Гипотетически, но это из области фантастики», — заключил пресс-секретарь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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